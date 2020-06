Una coreógrafa demanda a Beyoncé y Jay Z por violación de los derechos de autor

Jay-Z y Beyoncé, durante el rodaje de material audiovisual hace dos años en Jamaica

La fundadora y principal coreógrafa de la compañía de danza jamaicana L'Acadco , L'Antoinette Stines , presentó una demanda por supuesta violación de derechos de autor contra Beyoncé y Jay Z en relación a un tema del álbum Everything is Love , que ambos lanzaron juntos en 2018.

Varios medios jamaicanos recogen que la denunciante acusa a la famosa pareja de artistas de aprovecharse de sus palabras para la canción "Black Effect" sin darle el crédito pertinente ni una retribución económica por su presunta autoría.

Stines declaró haberse sentido "violada artísticamente" y expuso ante la corte que el matrimonio Carter se puso en contacto con ella en el año del lanzamiento del disco en busca de bailarines locales para actuar en un video promocional para una gira. Tras ofrecer la coreógrafa esos servicios, ambos le habrían pedido que participara en una entrevista hablando de su visión sobre el amor para un material con fines promocionales.

Algunos medios locales apuntan que la coreógrafa firmó un contrato dando permiso para usar el video con esa finalidad. Sin embargo, por motivos que la denunciante asegura desconocer, éste habría terminado formando parte de la canción en litigio sin haber sido ella notificada sobre el cambio.

"Mi hija me comentó esto después de que alguien le contara al respecto. Simplemente no entiendo por qué no me dieron el crédito. Cuando me entrevistaron, no sabía que terminaría en un álbum", asegura la artista jamaicana.

En marzo de 2018, Beyoncé y Jay Z despertaron un gran furor mediático en Jamaica al ser vistos en la capital, Kingston, filmando escenas en una motocicleta para la promoción de su gira On the Run II .