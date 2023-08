Blake Lively, tras hacer un comentario en Instagram, tuvo que desmentir que su entrenador personal sea el padre de sus hijos

escuchar

El estilo de Blake Lively en sus publicaciones de Instagram oscila entre el glam y el humor corrosivo que comparte con su marido, Ryan Reynolds. Sin embargo, en un reciente posteo se generó una confusión que la actriz debió atender de manera inmediata cuando notó que se estaban realizando especulaciones descabelladas respecto a la identidad del padre de sus hijos .

La publicación de la fugaz polémica mostraba a la actriz luciendo una bikini roja con anteojos con forma de corazón. La foto despertó elogios entre sus seguidores y preguntas sobre su físico. Una de sus seguidoras indagó, sin esperar que la estrella de Hollywood fuera a responderle, acerca de cómo mantiene su figura tras haber sido madre este año. “¿Cómo puedes tener cuatro hijos?”, preguntó la seguidora de la actriz, quien contestó arrobando a Don Saladino, su entrenador personal.

Cuando en los comentarios notó que no se había entendido su humorada, debió aclarar. “Espera. No. No es eso. Él no es el padre. Él es solo el que me ayuda a entrar en mi ropa (después de cada parto)”, explicó Blake, quien también se permitió escribir un sentido mensaje para descomprimir: “Es incluso mejor persona y amigo que entrenador. Y eso es mucho decir”, sumó la exGossip Girl.

De hecho, Lively y Saladino entrenan juntos hace tiempo. En enero de este año, antes de ser madre, la protagonista de El secreto de Adaline compartió en Instagram una foto junto a su entrenador, antes y después del parto, pero con las imágenes invertidas: “He estado haciendo el programa de ejercicios de Don Saladino durante meses. Algo no funciona”, escribió con el humor que la caracteriza y que, ocasionalmente, despierta bullicio en sus redes.

“Vengan a entrenar conmigo. Resultados garantizados”, escribió Saladino con picardía al compartir la publicación de su famosa clienta y, de inmediato, sus seguidores comenzaron a bromear acerca de la paternidad de Reynolds.

Lively es madre de cuatro hijos con el actor de Deadpool: James, de ocho años, Inez, de seis, la pequeña Betty, de tres, y su último niño que nació en febrero bajo total hermetismo .

En mayo de este año, la actriz faltó a una nueva gala del MET, espacio en el que siempre se luce. Debido a la repercusión que generó su ausencia, Lively posteó a la misma hora de la ceremonia una foto a su cuenta de Instagram que aclaró el motivo por el que no pudo acudir al evento. En la imagen, se la podía ver en el baño de su casa junto a un sacaleche. “Primer lunes de mayo”, escribió y le sumó a la imagen un gif que simulaba ser leche materna.

Blake Lively en Instagram, cuando mostró por qué no asistió a la gala del MET Instagram Blake Lively

Lively volvió a convertirse en madre a principios de este año, pero mantuvo su embarazo en secreto los primeros meses. La noticia la dio a conocer cuando posó con su pancita en la alfombra roja de la 10.ª Cumbre Anual de Mujeres Forbes Power en septiembre. “Incluso sus amigos se sorprendieron de que estuviera embarazada de nuevo. Ella lo mantuvo en silencio”, le dijo una fuente a la revista People.

La noticia de la llegada de su cuarto bebé de la pareja se dio a conocer de manera tardía. En el marco del Super Bowl 2023, Lively compartió una foto de su domingo en la que ya se la podía ver sin panza. “Puppy Bowl Sunday 2023. He estado ocupada”, escribió en la publicación en la que también aparecían su marido Ryan y su suegra, Tammy.

Blake Lively y Ryan Reynolds, una pareja que valora la privacidad

Blake Lively y Ryan Reynolds, un matrimonio consolidado que comparten la forma en la que navegan el mundo de Hollywood @blakelively

La manera en la que Blake transitó su embarazo no sorprende. La actriz y su marido siempre valoraron el perfil bajo cuando de sus hijos se trata. Si bien Lively posó con una visible pancita de embarazada para confirmar la inminente llegada de su cuarto hijo, de todos modos no pudo evitar que un gran número de fotógrafos se ubiquen nada menos que en la puerta de su casa para conseguir las imágenes más buscadas.

Debido a esto, la intérprete denunció el acoso al que se estaba viendo sometida por la prensa y remarcó lo afectados que estaban sus niños: “Aquí hay fotos de mí embarazada en la vida real para que los 11 hombres que esperan fuera de mi casa para verme me dejen en paz. Nos asustan a mí y a mis hijos”, escribió Lively en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos los demás por el amor y el respeto y por dejar de seguir cuentas y publicaciones que comparten fotos de niños. Ustedes tienen todo el poder sobre ellos. Y gracias a los medios que sí tienen la política de no subir fotos de chicos. Hacen toda la diferencia. Mucho amor para todos”, concluyó.

La actriz y su marido siempre quisieron mantener a sus hijos fuera de los focos, y solo han posado una vez ante las cámaras con dos ellos, en 2016, en la entrega de la Estrella de la Fama a Reynolds. Por otro lado, en 2021, Lively denunció que una cuenta de Instagram había publicado una foto con ellos y, gracias al apoyo de sus seguidores, consiguió que se borrase la imagen en cuestión.

