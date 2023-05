Blake Lively fue la gran ausente de la MET Gala y contó los motivos con una sugerente foto

escuchar

Ayer, se celebró una nueva edición de la MET Gala. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York desplegó su alfombra para rendirle homenaje al fallecido diseñador Karl Lagerfeld. Organizada por Anna Wintour - la icónica editora de moda de la revista Vogue- esta edición contó con la presencia de Penélope Cruz, Roger Federer, Dua Lipa y Michaela Coel como grandes anfitriones de la noche.

Salma Hayek, Jennifer Lopez, Rihanna, Anne Hathaway, Doja Cat, Bradley Cooper, Billie Eilish y Jessica Chastain fueron algunas de las celebridades que deslumbraron bajo el dress code “en honor a Karl”. Si bien la mayoría decidió ir a lo seguro con diseños originales de Chanel, en su gran mayoría desfilados en los 80 y 90, hubo un traje en particular que sorprendió por su originalidad. El de Jared Leto quien rindió homenaje a Choupette, la famosa mascota de Karl Lagerfeld, disfrazado de gato.

Sin embargo, hubo una gran ausencia que llamó mucho la atención: la de la actriz Blake Lively. La intérprete -que es habitué de este tipo de galas desde 2008- no desfiló este año por la prestigiosa alfombra del MET por una razón: la maternidad. Ya el jueves, durante la reapertura de Tiffany & Co. Fifth Avenue, la protagonista de Gossip Girl había anticipado su decisión. Después de recibir elogios por su outfit elegido en 2022, dijo: “Gracias, es muy dulce. Lo usaré en mi sofá el lunes”, dando cuenta de que iba a estar observando todo desde su casa.

El glamoroso diseño que Blake Lively usó para la gala del MET 2022 ANGELA WEISS - AFP

De hecho, precisamente a la misma hora que se estaba llevando a cabo la ceremonia, la mujer de Ryan Reynolds subió una foto a su cuenta de Instagram aclarando los motivos de su gran ausencia. En la imagen, se la ve en el baño de su casa junto a un sacaleche. “Primer lunes de mayo”, escribió y decoró la pic con un divertido gift en sus pechos simulando chorros de leche materna.

Blake Lively bromeó en Instagram sobre su faltazo a la MET gala Instagram Blake Lively

Es que Lively volvió a convertirse en madre a principios de este año y si bien lo mantuvo en secreto hasta casi la mitad de su embarazo, la actriz dio a conocer la feliz noticia cuando posó con su pancita en la alfombra roja de la 10.ª Cumbre Anual de Mujeres Forbes Power en septiembre pasado. “Incluso sus amigos se sorprendieron de que estuviera embarazada de nuevo. Ella lo mantuvo muy callado”, le dijo una fuente a la revista People dando cuenta que la pareja había mantenido el secreto hasta con su propio círculo íntimo.

La noticia de la llegada de su cuarto bebé también se dio a conocer de manera tardía. Fue para el Super Bowl 2023 que la rubia compartió una foto de su domingo y un detalle llamó la atención de sus seguidores: no tenía panza. “Puppy Bowl Sunday 2023. He estado ocupada”, escribió en la publicación, en donde se la veía a ella junto a su marido Ryan y su suegra Tammy.

Mientras allegados a la familia aseguran que los pequeños Betty, Inez y James “se han ajustado muy bien” a la llegada de su nuevo hermanito, Reynolds confesó: “Todos están muy bien. De hecho, todos están fantásticos”. Y enseguida bromeó: “Creo que si no lo hubiéramos resuelto a estas alturas, creo que estaríamos en un problema muy, muy profundo”.

Antes de que nazca su cuarto hijo, el actor de Deadpool reveló su emoción por agrandar la familia y expresó: “Tendrías que ser un imbécil para hacer esto cuatro veces si no te gustara. Va a ser una locura, pero estamos muy emocionados”. Lively y Reynolds están casados desde 2012 y si bien siempre intentaron mantener su intimidad lejos de los flashes, la pareja ha expresado su amor en público en más de una oportunidad. “Este hombre ha contribuido tanto a la felicidad más internacional del mundo con su arte, su corazón, su filantropía, su humor, su integridad, su ética de trabajo inigualable, su levedad autocrítica, su profundidad ganada con esfuerzo en sus guiones”, dijo la actriz demostrando su eterna admiración cuando su marido fue agasajado con el prestigioso premio American Cinematheque Award en Los Ángeles.

Blake Lively y Ryan Reynolds se casaron en 2012 y tienen cuatro hijos juntos @blakelively

Pero la actriz no sólo hizo referencia a la dedicación profesional de su esposo sino también a la que le brinda a su familia. “Y ahora yo soy su hogar y nuestros niños son su hogar. Y al igual que ese chico de 19 años [que solía viajar a Canadá], corre a casa, ya sea desde el otro lado del mundo o de una reunión al otro lado de la calle y llega a casa. Con barro, con sangre falsa, con sangre real, con cicatrices protésicas, con trajes de superhéroe, zapatos o maquillaje de payaso, papá siempre llega a casa. Y ese hombre regresa a su vida real como nunca antes lo había visto. Es la persona más presente que jamás conocerás. Y si él crea magia en su trabajo, no te imaginás la que crea en su vida real”, señaló orgullosa del padre de sus hijos.

LA NACION