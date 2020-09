La ex "Chica 10" recordó su affaire con John Derek, con quien estuvo en pareja durante 20 años Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 19:29

Bo Derek mantiene una vida de bajo perfil, y a sus 63 años disfruta de su noviazgo con el actor John Corbett, con quien está en pareja hace 18 años. Sin embargo, la ex "chica 10" hizo una excepción y fue la protagonista de uno de los episodios del documental On my own words (Con mis propias palabras), donde habló de su primer gran amor, John Derek, el director cinematográfico tres décadas mayor que ella, que además estaba casado cuando nació su romance.

Mary Cathleen Collins, más conocida por su nombre artístico, Bo Derek, recordó las polémicas que rodearon su primer y más longevo noviazgo, con quien luego fue su esposo durante 22 años, hasta su muerte en 1998.

Cuando la actriz tenía 16 años empezó una relación amorosa con el productor de cine de 46 años, que por ese entonces era el esposo de Linda Evans, la mujer que luego se convirtió en una de las estrellas de la famosa serie Dinastía.

"Nunca me perdonaré a mí misma. Sé que no volvería a repetir un error así y creo haber aprendido de mis equivocaciones, pero siempre estaré en deuda con ella", expresó la sex symbol de los años '80 de la película 10, la mujer perfecta.

Bo Derek como "la chica 10" en los años 80 Fuente: Archivo

Derek recordó cuánto sufrió Evans y lo confundida que se sentía por empezar una relación con un hombre que todavía era el marido de otra mujer: "Fue una época muy dolorosa para todos los involucrados. Linda es un hermoso ser humano, y yo no puedo creer que yo le haya causado tanto dolor".

Además contó que se sorprendió cuando supo que Evans aceptó dar su testimonio sobre aquellas épocas en el mismo documental que recorre su carrera: "Ella es una persona muy privada, por lo que supongo que quería aclarar de una vez y para siempre como vivió esa historia".

Los cuatro capítulos de la serie documental del canal de cable Reelz se completan con las otras tres protagonistas que se animaron a sentarse frente a la cámara para analizar en primera persona los momentos más comentados de sus vidas: Valeria Bertinelli, Bernie Mac y Fran Drescher.

Un amor ilegal en Estados Unidos

En el capítulo la actriz también recuerda las complicaciones que atravesó junto a su marido para evitar ser perseguidos por la Justicia de California, que consideraba la relación como un delito, porque ella era menor de edad.

"Comencé a trabajar para mi esposo cuando tenía 17 años, y aunque se pueda discutir si esa relación era acertada o no, me ofrecía cierta protección", confesó Derek. Recordemos que la pareja se fue a vivir a Alemania durante un tiempo, y cuando la bella rubia cumplió la mayoría de edad volvieron a los Estados Unidos y se casaron.

Bo Derek y su pareja desde hace 18 años, John Corbett, en la gala A Night in Africa en noviembre de 2019 Crédito: Agencias

"Mi esposo tenía su reputación, por lo que mucha gente le temía. Sé que tuve suerte de que era un buen hombre, porque yo estaba perdidamente enamorada de él. Podría haber sido un abusador y la historia hubiese sido completamente diferente", reflexionó.

John Derek murió a los 71 años en 1998, y la ex "chica 10" lo acompañó hasta sus últimos días. Cuatro años después llegó a su vida una segunda oportunidad amorosa, y comenzó su noviazgo con el "otro John" que la conquistó: Corbett, reconocido por su papel en Sex and the City y Doctor en Alaska.