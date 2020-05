Brad Pitt, Angelina Jolie y el especial festejo de cumpleaños de John

Brad Pitt firmó las paces con Angelina Jolie y recuperó la relación con sus hijos Crédito: GROSBY GROUP

Brad Pitt y Angelina Jolie firmaron la paz. Tras un largo divorcio la relación entre los actores, que formaron una de las parejas más glamorosas de Hollywood, es cordial. No hablan de ello en público pero sus voceros dieron cuenta de la buena nueva en diferentes medios norteamericanos. Las últimas informaciones que llegaron en torno a ellos coincidieron con el cumpleaños número 14 de John [conocido antes como Shiloh] , que la familia celebró el miércoles por todo lo alto. "Se llevan mejor. Todo ha mejorado desde que se acordó el cronograma de custodia de sus hijos" , dijo una de estas fuentes. En este acuerdo no figuran Maddox, de 18 años, ni Pax, de 16, los primogénitos de la pareja que no se relacionan con el actor, tras el divorcio de sus padres.

La pareja se separó en 2016 y se divorció legalmente el año pasado , tras una ardua batalla para llegar a un acuerdo sobre sus niños, en especial sobre los más pequeños Zahara, de 15, John, de 14 y los gemelos Knox y Vivienne, de 11. Los hijos de Brad Pitt son lo más importante para él. En varias ocasiones le ha dicho a sus amigos que aprende mucho sobre la vida de ellos.

Brad y Angelina recorrieron un largo camino. Para sorpresa de muchos de sus amigos más cercanos, su comunicación mejoró enormemente y ambos están dedicados a la crianza compartida. Sus hijos tienen un horario de custodia y eso marcó una gran diferencia para toda la familia. El cronograma alivió cualquiera de las presiones de planificación a las que Brad y Angelina se enfrentaron en el pasado. Ahora los niños pasan tiempo con sus padres y están felices.

Por otro lado, Pitt no tiene contacto con Maddox y Pax. A los 18 años, Maddox puede hacer lo que quiere. Ha estado en la universidad en Corea del Sur , pero regresó a su casa cuando cerraron las fronteras a raíz de la pandemia de coronavirus. El hijo mayor de los actores estuvo en el centro del huracán desatado tras la separación. Según las versiones que han circulado en los últimos años, el detonante de la ruptura fue una discusión de la pareja abordo de un avión en la que Maddox se enfrentó a su padre para defender a su madre. No se sabe, en cambio, los motivos por los que el actor no ve a Pax.

Pitt actualmente ve a los niños más pequeños con regularidad. Vivir a solo 10 minutos de distancia en Los Ángeles hace muy fácil las visitas. El actor reside en la que fue su casa durante 20 años y Jolie en la mansión que perteneció a Cecil B DeMille, valorada en 25 millones.

De Shiloh a John

Zahara, John y Vivienne junto a Jolie, el año pasado en una salida familiar Crédito: The Grosby Group

Shiloh es la primera hija biológica de los actores y poco tardó en romper los códigos de Hollywood. Hasta el punto de ser llamado John desde una edad temprana. Tiene los ojos azules de su padre y los labios de su madre. Las revistas People y Hello! pagaron 10 millones por sus primeras fotos, dinero que los actores donaron a proyectos solidarios. Jolie dio a luz a Shiloh Jolie-Pitt el 27 de mayo de 2006 en el Hospital Cottage Medi-Clinic en Swakopmund, Namibia. La embajadora de la ONU en África insistió en hacerlo en este país del que se enamoró. Se llamó Shiloh, un nombre hebrero que traducido significa "el pacifista", que Marcheline Bertrand - la madre de Angelina Jolie- quería darle a su primer hijo, antes de tener un aborto espontáneo. El segundo nombre de Shiloh es Nouvel, en homenaje al arquitecto francés.

Con solo dos meses, Shiloh batió otro récord mundial: el de la persona más joven en tener su doble de cera en el museo londinense de Madame Tussauds. Con el paso de los años, Shiloh Jolie-Pitt empezó a mostrar su incomodidad con la forma en que la veía el mundo . En 2008, Brad Pitt contó en el programa de Oprah Winfrey que Shiloh se identifica como un niño. "Ella solo quiere llamarse John", dijo el actor.

Esperado festejo

Ahora con 14 años cumplidos, la familia puso en el centro de la escena a John. Como informan desde Entertainment Tonight: "Está muy unido a sus padres. Todos los hijos de la pareja esperaron la llegada de este día y lo van a celebrar con una gran torta de cumpleaños".

Además esta misma fuente asegura que " Brad está muy orgulloso de John y de quien ha llegado a ser. A Brad le encanta que siempre sea fiel a sí mismo y que sea tan bueno con sus hermanos y hermanas".