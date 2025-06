Brad Pitt y su experiencia en Alcohólicos Anónimos al separarse de Angelina Jolie: “Estaba de rodillas”

Brad Pitt está en plena promoción de su última película, F1, en la que interpreta a un piloto de automovilismo que, herido tras un accidente, vuelve a primera línea 30 años después, en busca de una redención que ya no esperaba. Ayer, el actor (Oklahoma, 61 años) estuvo en Londres para la premier europea del film dirigido por Joseph Kosinski, que tiene como productor al piloto de automovilismo Lewis Hamilton. Allí, en la Leicester Square londinense, posó con su novia, Inés de Ramón -su pareja más estable desde que rompió con Angelina Jolie-, y también junto a Tom Cruise, que asistió al evento mientras que Javier Bardem, coprotagonista de la película, no fue de la partida.

Además, Pitt visitó el podcast Armchair Expert, conducido por el también actor Dax Shepard, a quien conoció en una reunión de Alcohólicos Anónimos (AA). Juntos hablaron de su paso por el programa de recuperación, a donde el exmarido de Angelina Jolie empezó a acudir tras su separación, en 2016.

Ya en 2019 había contado en una entrevista con The New York Times cómo había sido su primera vez en AA. “Fue realmente liberador exponer tu lado feo”, había explicado Pitt sobre su experiencia, aunque eso luego le trajo ciertos problemas con el grupo. “Alguien de alto rango me reprendió diciendo que era anónimo”, admitió el actor.

Ahora, seis años después y acompañado por Shepard, el ganador de dos premios Oscar -como productor por 12 años de esclavitud y como actor secundario por Once Upon a Time in Hollywood- dio más detalles sobre esa etapa de su vida y sobre su paso por las reuniones, a las que acudió durante un año y medio.

“Me pareció que eran hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores, y con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial”, aseguró.

Como nunca antes, Brad Pitt dio detalles sobre su paso por Alcohólicos Anónimos Evan Agostini - Invision

Consultado por Shepard sobre si se sentía nervioso al hablar de este tema, Pitt aseguró estar “completamente tranquilo”, a pesar de que al inicio de su camino en AA sí se mostró más “tímido”. “Cuando llegué estaba prácticamente de rodillas, muy abierto”, explicó el actor, que también admitió lo “desesperado” que estaba por salir de esa situación. “Había probado de todo, todo lo que me proponían. Fue una época difícil. Necesitaba un reinicio. Necesitaba despertar en algunos aspectos. Y significó mucho para mí”.

Estar en AA lo ayudó tanto que, según dijo, después de asistir a unas cuantas sesiones ya era “algo que esperaba que llegase”. “Me di cuenta de que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable. Eso me ayudó a ponerme en control de la situación, y ahora es como una misión. Es como ‘¿Y ahora qué hago con esto?, ¿cómo puedo solucionarlo? y ¿qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?“, remarcó.

Angelina Jolie y Brad Pitt tienen seis hijos en común: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne

Ahora que su matrimonio con Angelina Jolie pertenece definitivamente al pasado -tardaron ocho años en lograr el divorcio, aunque él aseguró que no sintió alivio- y que ya parecen conocerse los episodios más oscuros de una historia que ocupó titulares durante 20 años, quizás el desafío mayor del protagonista de Siete años en el Tíbet o Seven sea recuperar el cariño de sus seis hijos con la actriz, más cercanos a su madre, incluso públicamente. De hecho, el verano pasado, Shiloh Jolie se sumó a la decisión de sus hermanos Zahara, Maddox y Vivienne de renunciar legalmente al apellido del actor. Si Brad Pitt encontrará o no la redención como el personaje que interpreta en F1 está aún por verse.