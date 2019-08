Brédice: "A los 19 años estuve perdidamente enamorada de Germán Palacios"

Leticia Brédice

"Es difícil estar en pareja siendo actriz [ella está de novia desde hace unos años con Federico Parrilla, que es quien confecciona las máscaras que luce]. Me gusta leer, la profundización. Yo creo que Fede se aburre de escucharme porque tiene una formación más televisiva, pero si él no me escucha, le hablo a otra persona", aseguró Leticia Brédice ayer en su paso por el programa Hay que ver (elnueve), donde habló de amor, de trabajo y del colectivo de actrices al que pertenece.

Leticia Bredice: "Tenía un poster de Germán palacios en mi cuarto" - Fuente: el nueve 02:35

Y contó una anécdota que jamás había revelado. "A los 19 años estuve perdidamente enamorada de Germán Palacios. Él estaba haciendo algo con Andrea del Boca y yo lo grababa en VHS. Hasta tenía su poster en mi cuarto. Nunca se lo conté. Los actores argentinos son preciosos y muy buenos actores".

Además dijo que su personaje favorito en televisión fue el de Montecristo: Verónica San Martin. Y también la Simona de Locas de amor. Y en cine, su película favorita es Cenizas del paraíso. "La vi y no soy yo. Me hacían notas y la pasaba mal porque me preguntaban si me desnudaba todo el tiempo. Es incómodo que el cuerpo esté siempre en la mirada del otro y por ahí hay algún vestuarista que te dice que estás gordita y que tal cosa no te queda bien. Aunque no sea un problema para vos".

Metiéndose en "Bailando por un sueño" opinó sobre la polémica entre Pampita Ardohain y Flor de la V."No estuvo bueno el mensaje que dejó Pampita. Me pareció desinformado porque en ese baile no iba el machote que ella buscaba".

También habló sobre la ruptura en el colectivo de Actrices Argentinas al que pertenece. "Somos un montón, todas opinamos mucho y distinto. Flor no se habrá sentido representada. Yo no me hubiera ido porque lo que tenemos las mujeres hoy es que nos escuchamos, nos queremos y nos respetamos. Antes se reían de nosotras. Es agradecido tener un grupo de mujeres que nos apoyemos".