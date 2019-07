Tras regresar de sus vacaciones en Ibiza, Pampita Ardohain hizo su descargo por la polémica devolución que le hizo a Flor de la V y Gabo Usandivaras en el "Súper Bailando" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2019 • 13:04

El enfrentamiento en la pista del "Súper Bailando" entre Pampita Ardohain, Flor de la V y Gabo Usandivaras sigue dando coletazos. La devolución que le hizo la jurado a la pareja de participantes la semana pasada dejó un sabor amargo y, mientras la modelo descansaba en Ibiza, los participantes continuaron con su raid mediático para expresar su malestar.

Recién llegada de sus vacaciones europeas, Pampita habló sobre el tema. "Me sorprendió la repercusión de lo que dije. Pero quisiera charlar con ellos y no en la televisión. Al día siguiente, le mandé un mensaje de Flor, le pedí que hablemos para que no se mal interpreten las cosas. Hasta ahora no se dio. Me clavó el visto", señaló Pampita, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Aunque la modelo estuvo ajena a todo lo que dijeron Flor y Gabo en estos días, ni bein pisó suelo argentino se puso al tanto y por eso quiso hacer su descargo. "No sabía que 'macho' era una mala palabra. Lo que dije no es lo que ellos interpretaron. Estigmatizan la palabra 'macho'. Y yo uso mucho palabras como 'potra', 'perra', 'macho'", indicó.

Sin buscarlo, Pampita despertó la polémica en la pista de ShowMatch - Fuente: Eltrece 03:28

Video

"Sé muy bien cómo soy y me manejo, el respeto que tengo por todo el mundo. No hablo mal de nadie, me fijo en las coreografías y no en la vida personal de los participantes. Las opiniones siempre son personales, cada uno dice lo que le parece, equivocado o no", apuntó la jurado del mediático certamen.

Ayer, en Pampita Online, la modelo había dado detalles del mensaje que le envió a Flor de la V como una forma de acercar posiciones. "Le dije que se malinterpretó todo, que yo no tengo mala intención ni que soy homofóbica, mi devolución no tenía nada que ver con eso", resaltó.