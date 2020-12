Brenda Asnicar y un mensaje para los que critican su cuerpo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 19:42

Brenda Asnicar decidió hace un tiempo no quedarse callada frente a los que deciden criticar su cuerpo. Cansada de los comentarios que la acusan de estar "demasiado delgada", la actriz decidió hablarles a sus seguidores de Instagram.

"El que haga un comentario negativo sobre mi cuerpo, queda bloqueado forever", escribió al publicar una foto en donde se la ve parada en la calle luciendo un short deportivo rojo, una remera negra, medias de algodón y tacos.

"¿Cuál es el problema si soy flaca, loco? Yo te digo la verdad, morfo como una loca. Si ves a mis papás, también son flacos, mi hermano tiene casi el mismo cuerpo que yo", le decía hace un tiempo a LA NACION en una entrevista exclusiva. "Me indigna un poco porque pienso en todas las chicas que están ahí, que son flacas y se sienten que no son aceptadas, cuando en realidad sí lo son. Podés ser flaca, podés ser gorda, podés ser alta, baja... Hay que aprender a quererse sea como sea. No hay ningún problema", explicaba.

Tiempo atrás, Brenda decidió hacer una serie de historias en su cuenta de Instagram. "Muchas gracias porque no paro de leer mensajes hermosos de toda la gente que me defiende de las estupideces que dicen sobre mi cuerpo", señaló la actriz. "No puedo creer que la sociedad siga opinando así del cuerpo de las mujeres y de mi cuerpo", añadió.

"Quiéranse mas, yo me amo. Mi último post fue para contarles que mi show fue el que soñé toda mi vida, que me esforcé con un equipo de productores maravillosos. Y me siento tan triste de pensar que en vez de mirar lo que hago piensan en mi cuerpo", reflexionó, para luego agregar: "Critiquen mi arte".

"Este es un mensaje para vos que sos súper flaca, que te hacen sentir que estás mal, que te hacen bullying. También para las chicas gorditas que se sienten mal con su cuerpo. Yo no me voy a sentir mal ni avergonzarme del mío", culminó.

A dónde recurrir en busca de ayuda

La Casita: es un centro de atención y prevención para adolescentes y jóvenes y su familia. Para el abordaje de la problemática que pueda surgir, trabaja enfatizando los recursos de la persona y su sistema familiar apoyándose principalmente en el grupo de pares. Tel.: (011) 4787-5432.

es un centro de atención y prevención para adolescentes y jóvenes y su familia. Para el abordaje de la problemática que pueda surgir, trabaja enfatizando los recursos de la persona y su sistema familiar apoyándose principalmente en el grupo de pares. Tel.: (011) 4787-5432. Hospital Durand. Tel.: (011) 4982-5555 / 5655.

Tel.: (011) 4982-5555 / 5655. Hospital Piñero. Tel.: (011) 4631-8100 / 0526.

Tel.: (011) 4631-8100 / 0526. Hospital Borda. Tel.: (011) 4305-6666 / 6485.

Conforme a los criterios de Más información