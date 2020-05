La confesión de Britney Spears: "Nunca me sentí lo suficientemente linda"

En un sincero posteo de Instagram, Britney Spears habló de los parametros de belleza que tenía de chica: "Nunca me sentí lo suficientemente linda" Crédito: Instagram Britney Spears

Su carisma, su belleza y su talento la llevaron a triunfar en el mundo del espectáculo desde muy chica, sin embargo y al igual que cualquier niño, Britney Spears atravesó por una etapa de grandes inseguridades personales. En un honesto posteo de Instagram, la artista reconoció que nunca se sintió lo suficientemente linda , y que para cubrir parte de su rostro, cada vez que se cortaba el pelo optaba por mantener el flequillo .

"Sé que necesito lucir flequillo, pero... ¿quién hubiese pensado que cortarme el pelo así me haría ver muchísimo más joven?. Dejé de tenerlo en tercer grado de la primaria, y todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer. Fue un gran tema exponer mi frente de esa forma, solo la gente bonita podía hacerlo en el sur, y yo nunca me sentí lo suficientemente linda para sacármelo", escribió la cantante.

Britney en sus comienzos, luciendo flequillo

"Todas las niñas que participaban de concursos de belleza se echaban el flequillo para atrás, pero yo nunca sentí que esos concursos fueran para mí. Tenía malos dientes y me veía como el patito feo", continuó relatando. "Tuve una reunión con una agencia de modelos, pero no era tan linda como para quedar, por eso cuando llegué a casa dije, 'tal vez puedo ser como las chicas más grandes y mostrar mi frente'. Lo hice y se veía muy mal, pero para adentro yo me sentía hermosa".

"Creo que en el fondo yo sabía que no me veía bien, pero lo hice porque me parecía que tenía más onda sin él... y básicamente lucí ese estilo para siempre", agregó antes de hacer una profunda reflexión. "Las personas eligen diferentes maneras de protegerse a sí mismas. Cuando yo pongo el flequillo sobre mi frente me siento protegida, casi como si estuviese de nuevo en tercer grado".

La cantante, que ha tenido grandes vaivenes emocionales a lo largo de su vida, usa su cuenta de Instagram para enviar mensajes positivos a sus seguidores y hacerlos reír con sus ocurrencias. A pesar de los golpes que le ha dado la vida , ella sigue reinventándose y tratando de mostrar una buena actitud y mucho agradecimiento al mundo.