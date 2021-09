Britney Spears y su prometido, Sam Asghari bromean con tener un hijo

Britney Spears y San Asghari de a poco van pudiendo concretar esos proyectos que parecían trabados por decisión de otro. A días de anunciar que se habían comprometido, un divertido video que compartió el entrenador físico en sus historias de Instagram despierta fantasías en los fans quienes saben que la exprincesa pop desea tener un hijo con su actual pareja.

En las imágenes se la ve a la cantante haciendo movimientos con su cabeza e imitando los mismos con una muñeca que sostiene en sus brazos. “Exclusivo, tuvimos una bebé, ¿cómo deberíamos llamarla?”, escribió como epígrafe de la publicación el también actor.

“¡Oh, mirá eso! Se parecen la una a la otra“, se escucha decir al entrenador físico mientras su futura esposa le da un beso a la muñeca. En otro microvideo, Asghari dice: “Tiene talento, consiguió esa coreografía”. “Es natural como su mamá”, pronuncia la cantante, mientras ambos ríen.

Britney y su prometido bromean sobre tener una hija

Spears y Asghari se comprometieron el 12 de septiembre y compartieron la noticia en las redes sociales mientras ella posaba con su anillo. Aunque la pareja simplemente estaba bromeando con la muñeca, Spears habló sobre su deseo de tener un bebé este verano cuando testificó, por primera vez, en una audiencia donde pedía el cese de la tutela de su padre Jamie. “No siento que pueda vivir una vida plena”, dijo entonces la cantante sobre la tutela que ejercía su padre desde 2008. “Quiero poder casarme y tener un bebé”, sumó.

Este año, la querida artista decidió romper el silencio en medio del movimiento #FreeBritney (“Liberen a Britney”) en una audiencia, de la que participó por Zoom. El desgarrador testimonio de la cantante mostró su versión de los últimos 13 años de su vida, que fueron controlados por la tutela de Jamie. Asimismo, contó que cualquier afirmación de que tiene demencia es absolutamente falsa.

“Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente”, dijo. “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine, y que mi novio pueda llevarme en su auto. Y honestamente, quiero poder demandar a mi familia”, añadió.

En ese momento, Asghari habló con People y mostró su apoyó a su novia. “Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece”, dijo el actor de Family Business. “Espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”.

La fuerte voz de la opinión pública y el durísimo testimonio de su hija condujeron a Jamie Spears a renunciar a la tutela. El hombre presentó su respuesta a la petición de la cantante ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que anunció su decisión de dimitir, aunque su abogado afirmó que no había motivos reales para suspenderlo o destituirlo. El letrado citó la “batalla pública con su hija” como su argumento para dimitir.

Al poco tiempo, Britney decidió tomarse un impasse en las redes sociales, eliminó su cuenta de Instagram y explicó que se iba a tomar un pequeño descanso para celebrar su compromiso. Decisión que duró poco, ya que a los pocos días se mostraba activa nuevamente. Su voz en estos momentos no parece dispuesta a callar, menos después de haber conseguido que su padre renunciara a su tutela. Sin ir más lejos, a poco de que se estrenara el documental de Netflix, Britney vs Spears, ya mostró su opinión sobre el material. “Es una locura muchachos. Vi un poco del último documental y debo decir que me rasqué la cabeza un par de veces. ¡Realmente trato de desvincularme del drama! Número uno, eso es el pasado. Número dos, ¿el diálogo puede ser más elegante? Número tres, ¡Wow!, usaron las imágenes más hermosas de mí en el mundo”, escribió Spears quien ya es madre de Sean Preston, de 16 años y de Jayden James, de 15, fruto de su relación con Kevin Federline.

El documental

“El siguiente audio es un mensaje de voz de Britney Spears a un abogado el 21 de enero de 2009 a las 12.29 AM”, dice la voz en off del teaser. “Hola, mi nombre es Britney Spears, te llamé antes. Llamo otra vez porque solo quería asegurarme que durante el proceso de eliminación de la tutela...”, se podía escuchar, antes de que apareciera la placa con el nombre del documental: Britney vs. Spears.

Luego de la conmoción que generó el documental de FX nominado al Emmy, Framing Britney Spears, dirigido por Samantha Stark, Netflix estrenó hoy su propio trabajo sobre la batalla legal de la cantante por recuperar su tutela y, de esta forma, el control de su vida, en todos los aspectos de la misma. Con la frase “No más secretos, no más silencio”, la plataforma lanzó el trailer definitivo de la obra de la realizadora Erin Lee Carr, responsable, entre otras producciones, del excelente documental Mommy Dead and Dearest, que luego se adaptó en formato miniserie con la exitosa The Act.

Carr viene trabajando desde hace un año en Britney vs. Spears y, de acuerdo a lo informado por el portal Variety, su producción buscará “hacerse preguntas sobre la necesidad de un acuerdo legal altamente inusual y la supuesta corrupción del padre de Britney [Jamie Spears] en dicho arreglo, además de tópicos más amplios, como el sistema judicial”.