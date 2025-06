Los “milagrosos” 60 años de Brooke Shields, la estrella infantil que sobrevivió a la industria

Antes siquiera de debutar como protagonista en la gran pantalla, allá por febrero de 1978, la revista High Times ya perfilaba a Brooke Shields (Nueva York, 60 años) como “una mezcla sensual de virgen americana y seductora en ciernes”. Su madre, Teri, una exmodelo alcohólica que también ejercía como su agente, no hacía, sino reforzar esa visión en entrevistas, asegurando que esta era “la fruta prohibida, el todo en uno, lo sexy y lo inocente”. Incluso Barbara Walters, una leyenda del periodismo televisivo, se permitía interrogarla frente a millones de espectadores por su virginidad o las medidas de su cuerpo. Antes de eso, ya había posado desnuda para Playboy [tenía 10 años], en una serie de fotografías de supuesto carácter artístico en las que la niña aparecía maquillada y embadurnada en aceite en una bañera. También protagonizó Niña bonita, un largometraje en el que interpretaba a una prostituta y donde tuvo que rodar varias escenas de desnudez. Todavía no había cumplido los 12 años. “Ella suscita el revuelo sobre la pornografía infantil en el cine”, defendía la revista People con motivo del estreno. “Me convertí en la virgen más famosa del mundo” , recordaría años más tarde la propia actriz en una entrevista con Glamour publicada el 10 de octubre de 2022.

Brooke Shields en una escena del controvertido film que la lanzó a la fama

Al momento de filmar La laguna azul, la actriz tenía apenas 14 años y Christopher Atkins, 18

La célebre intérprete, aclamada en 2023 por la revista Time “como el rostro de la década de los ochenta”, celebra ahora su 60 aniversario erigida como el símbolo de la explotación infantil en Hollywood. Un ejemplo paradigmático de hasta dónde era capaz de llegar la industria a la hora de convertir a una menor en fetiche, mercancía y objeto de morbo y deseo, sin reparar en su edad, consentimiento o las secuelas emocionales que la exposición precoz pudieran acarrearle. “Es un milagro que sobreviviera”, afirmaba la neoyorquina, juguete roto antes de cumplir la mayoría de edad que se refugió en la prestigiosa universidad de Princeton -se graduó con honores en Lenguas Romances- para recuperar algo de la infancia usurpada desde que apareciera en un anuncio de jabones a los 11 meses de vida. Cuando quiso volver a la industria cinematográfica, y según narró ella misma en un documental biográfico -titulado Pretty Baby: Brooke Shields- estrenado en 2023, fue víctima de una violación a manos de un productor. No gritó ni forcejeó. “Un ‘no’ habría sido suficiente, pero solo pensé: ‘Mantente con vida y después te vas’. Solo me callé y esperé”.

La meca del cine no recibió con los brazos abiertos a la que fuera “novia de América” gracias a films como La laguna azul (1980) y Amor sin fin (1981) o campañas publicitarias tan escandalosas como la de los jeans Calvin Klein de 1980, en la que la joven, de 15 años, conmocionó al país con un eslogan hoy legendario: “¿Querés saber lo que se interpone entre mis Calvin y yo? Nada”. Su caché rondaba entonces los 10.000 dólares diarios, pero ni su amistad con Michael Jackson y George Michael, ni su condición de musa de Andy Warhol o su precoz aparición en la portada de Vogue le aseguraron un sitio en el nuevo Hollywood de los noventa. La transición a la adultez fue más que complicada. ¿Era actriz?, ¿era modelo? Ningún director de casting atinaba a intuir un espacio para ella y tuvo que refugiarse en Broadway y en una serie de televisión de éxito discreto, De repente Susan (1996), para conservar algo de la relevancia pasada.

Michael Jackson y Brooke Shields en los premios Grammy de 1993 en Los Ángeles John T. Barr - Hulton Archive

Junto a Calvin Klein en Studio 54, en 1981 Getty Images

De manera paralela, Shields mantuvo una tumultuosa relación sentimental con el tenista Andre Agassi, otra estrella también moldeada por un padre tirano, que los llevó a pasar por el altar en 1997 y divorciarse dos años después, con el niño malo del tenis sumido en una espiral autodestructiva por su adicción a la metanfetamina. El mismo año de su separación, la intérprete comenzó a salir con el productor y guionista Chris Henchy. Llevan casados más de dos décadas y comparten dos hijas en común, Rowan y Grier. La pequeña, de 19 años, ya sigue los pasos de su madre como modelo y es imagen de firmas como Tommy Hilfiger.

Aunque alejada de la primera línea actoral de las colinas de Los Ángeles, Brooke Shields sopla las velas en uno de sus mejores momentos profesionales. El año pasado protagonizó un inesperado triunfo de audiencia con La madre de la novia (2024), comedia romántica que se alzó como uno de los grandes éxitos de Netflix, y tiene pendiente de estreno otras dos películas. Sin embargo, sus anhelos están lejos de la búsqueda de una estatuilla y concilia con más ahínco las facetas de escritora, activista y empresaria. Recuperando la voz que le fue negada en sus comienzos, publicó media docena de libros y ofrece conferencias sobre las claves del empoderamiento femenino o cómo enfrentarse a los estigmas del envejecimiento. “Ahora me siento más segura que nunca. Estoy más cómoda en mi propia piel y dejé de compararme con ideales o de preocuparme por expectativas. Pero debo admitir que, incluso con esta nueva sensación de satisfacción, tengo que recordarme -a veces, a diario- que soy lo suficientemente buena”, reflexionaba en su libro de memorias, Brooke Shields is Not Allowed to Get Old: Thoughts on ageing as a woman (Flatiron Books), publicado el 14 de enero de 2025.

El año pasado, Brooke Shields regresó a la actuación con una comedia romántica de Netflix, La madre de la novia

En la red carpet de los SAG Awards que se celebraron en Los Ángeles en febrero de este año Richard Shotwell - Invision

La resiliencia de la que hace gala ahora empezó a forjarse en aquella infancia robada. “El sistema no vino ni una vez a ayudarme, así que tuve que hacerme fuerte por mí misma”, confesó el 3 de abril de 2023 a The New York Times. Reivindicada como un ícono de belleza también en la madurez, volvió a ser imagen de Calvin Klein cuatro décadas después de la controvertida campaña, o de Skims, la firma de ropa interior de Kim Kardashian. Shields también lanzó el año pasado Commence, una línea de productos de cuidado capilar pensada para las mujeres mayores de 40 años.

Por si su agenda no estuviera lo suficiente cargada, fue elegida ese mismo año presidenta del sindicato de actores y directores de escena de los Estados Unidos, con más de 50.000 afiliados. “Veo los sindicatos como a los padres. Cuando tu voz no es lo suficientemente potente o escuchada, ellos pueden dar un paso adelante y hablar por vos. Soy miembro desde que era una niña y mi madre solía decir: ‘Si yo no puedo ayudarte, iremos al sindicato, y ellos lo harán”, manifestó Shields en una entrevista con The Washington Post del 2 de septiembre de 2024. Ella es una superviviente que convirtió sus cicatrices en motor de cambio.