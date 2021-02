Bruce Springsteen fue arrestado por conducir alcoholizado y de manera imprudente

Lo llaman El Jefe (The Boss), pero no tiene privilegios frente a la ley. De hecho, según informó hoy el portal dedicado a las celebridades TMZ, el cantante y compositor Bruce Springsteen se encuentra atravesando una causa judicial en su contra debido a que el 14 de noviembre del último año fue arrestado por conducir ebrio.

El caso de DWI ahora toma curso en la justicia. ¿Qué significa esta sigla? Son las tres iniciales de Driving While Impaired, lo que se podría traducir al español como “manejando en estado de ebriedad”. Es la denominación que se utiliza en New Jersey, donde la policía lo detuvo. En otros casos (no específicamente el de Springsteen), incluso en otras jurisdicciones, también se utiliza la sigla DUI (Driving Under the Influence) que suena más abarcativa, ya que apunta al influjo de cualquier tipo de sustancia.

En el caso de Springsteen, se trató de una detención en el Área Recreativa Nacional Gateway en Sandy Hook, Nueva Jersey, por conducción imprudente y consumo de alcohol en un área cerrada. Por ese motivo tendrá que comparecer ante el tribunal en las próximas semanas. Según supo TMZ, el músico colaboró en todo momento con la justicia.

Bruce Springsteen irá a los tribunales en las próximas semanas Bryan Derballa/ The New York Times

Este hecho fue la contracara de grandes aciertos de Springsteen, a pesar de un 2020 pandémico. El 23 de octubre había lanzado, a través del sello Columbia, su vigésimo álbum de estudio, Letter to You, con una docena de nuevas canciones que mostraron la vigencia de este compositor de 71 años. Además, ese mismo mes se estrenó en Apple TV+ Bruce Springsteen: Letter to You, que se manifiesta como un reconocimiento al peso específico de este artista dentro del mundo de la música y específicamente del rock.

El relato, que va de nuevas canciones a sus comienzos artísticos, transcurre en medio de la producción de su más reciente registro discográfico. Se trata de una pieza indispensable para sus fanáticos y un material muy interesante para los amantes de la música.

LA NACION