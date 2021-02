Bruce Springsteen fue sobreseído de dos cargos en su contra y sólo pagará una multa por beber tequila en un lugar no autorizado

Luego de que se conocieran los cargos que pesaban contra Bruce Springsteen y por los que fue arrestado el 24 de noviembre pasado, el cantante admitió ante un juez de New Jersey, en audiencia virtual, que había bebido dos “pequeños tragos de tequila”, junto a unos fans, en un lugar en el que no estaba permitido. Al mismo tiempo, la fiscalía retiró los cargos por conducir su moto de manera imprudente, bajo efectos del alcohol, ya que la graduación que marcaba el test que le realizaron estaba muy por debajo de los niveles que podría representar un peligro, tanto para él como para otros.

Springsteen admitió haber bebido en Gateway National Recreation Area, Sandy Hook, estado de Nueva Jersey, y por eso deberá pagar una multa de 540 dólares . El resto de los cargos (conducción temeraria y conducir intoxicado, lo que se conoce como DWI, en una zona cerrada al público) fueron levantados, ya que el contenido de alcohol en sangre de Springsteen era de apenas 0,02, muy por debajo del límite legal de ese Estado, estipulado en 0,08. Si bien en un principio se negó al test de alcoholemia, luego se lo realizaron cuando fue trasladado a la dependencia policial. “Señor Springsteen, estoy convencido de que una multa es lo apropiado en este caso”, le dijo el juez.

De este modo, en el entorno de Springsteen también se podrá cerrar otro conflicto. La aparición del cantante en un aviso publicitario de la marca automotriz Jeep hizo que la empresa decidiera levantar de los medios el anuncio, hasta que el caso fuera esclarecido. Dos semanas atrás, cuando se conoció la noticia de la detención ocurrida el año pasado, un vocero de la empresa había declarado: “Sería inapropiado comentar sobre los detalles de un asunto del que sólo hemos leído, pero no podemos confirmar. Pero también es correcto pausar la emisión del anuncio hasta que puedan esclarecerse los hechos”, indicó.

Para el artista, será la manera de dejar atrás un hecho desafortunado, luego de un gran 2020. A pesar de la pandemia, tuvo un año muy activo. El 23 de octubre había lanzado, a través del sello Columbia, su vigésimo álbum de estudio, Letter to You, con una docena de nuevas canciones que mostraron la vigencia de este compositor de 71 años. Además, ese mismo mes se estrenó en Apple TV+ Bruce Springsteen: Letter to You, que se manifiesta como un reconocimiento al peso específico de este artista dentro del mundo de la música y específicamente del rock.

El relato, que va de nuevas canciones a sus comienzos artísticos, transcurre en medio de la producción de su más reciente registro discográfico. Se trata de una pieza indispensable para sus fanáticos y un material muy interesante para los amantes de la música.

