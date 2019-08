Cameron Diaz y su esposo caminando juntos en Beverly Hills Crédito: GROSBY GROUP

Cameron Diaz, quien decidió hace cinco años tomarse un descanso de Hollywood, lejos de extrañar la actuación, está disfrutando de su vida junto a su esposo, el rockero Benji Madden. Además apostó a desarrollar otras facetas como sus ganas de escribir y promover hábitos de vida saludable a través de la publicación de sus tres libros.

The Longevity Book: Live Stronger, Live Better; The Art of Ageing Well (El libro de la longevidad: Vive fuerte, vive mejor; El arte de envejecer bien) es el último trabajo que editó la actriz (2016), donde reveló sus secretos para no temerle a envejecer y mantenerse saludable.

Durante estos años la intérprete de Loco por Mary se concentró en plasmar sus consejos saludables, contando sus secretos para sentirse bien. En su libro de 2014, The body book, se centró en el mensaje de "ama tu cuerpo", ayudando a entender las leyes internas del bienestar corporal, no sólo a través de la nutrición, sino también mediante la dura tarea de la estabilidad emocional.

Lo cierto es que la actriz está muy contenta con su situación actual. "Cameron nunca se sintió más feliz. Ella no extraña su carrera en absoluto. Le encanta la vida matrimonial y simplemente estar con Benji ", le aseguró a la revista People una fuente cercana a la pareja.

La reconocida actriz que se alejó de los sets no tiene planes de volver a actuar Crédito: Instagram

La misma fuente cuenta que la pareja está pasando un maravilloso momento: "Tienen un romance increíble. Crecieron juntos y él es inteligente, profundo y honesto". Así, la actriz que saltó a la fama en 1994 por su papel en la película La máscara, y pisó por última vez un set en el 2014, cuándo filmó una nueva versión del musical Annie, sigue sin extrañar volver a la pantalla grande.

Cameron, de 46 años, y Madden, de 40, se casaron en una ceremonia íntima en su casa en enero de 2015 y viven una vida de bajísimo perfil en Los Ángeles. Comparten cenas con amigos y hacen algunas escapadas románticas cada vez que pueden, siempre alejados de los papparazi.

Diaz abrió su corazón y confesó en InStyle qué fue lo que la enamoró del integrante de la banda de rock Good Charlotte: "Sabía que Benji era especial. Es un buen hombre, un ser humano maravilloso. Estoy realmente agradecida por él. Casarme con él fue lo mejor que me pasó, simplemente mi esposo es el mejor".

Además, hace pocos días, reiteró que no siente ninguna culpa por haber dejado atrás la etapa dorada de las películas: "Empecé a experimentar la fama cuándo tenía 22, hace 25 años, lo cual es mucho tiempo, le dí más de la mitad de mi vida al público". En este sentido, Cameron siente que llegó el momento de dedicarse tiempo a sí mísma, reorganizarse y elegir cómo le gustaría volver a ese mundo, si es que decide regresar en algún momento.