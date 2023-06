Cameron Diaz ignoró a Jamie Foxx desde su internación y se desligó de la película que protagonizaron: “No está orgullosa”

escuchar

Se trataba de un proyecto cinematográfico soñado para ambos que, contra todos los pronósticos, tomó un rumbo inesperado y casi trágico. Cameron Diaz había aceptado volver a la actuación después de su retiro a pedido de uno de sus grandes amigos, Jamie Foxx , quien la convocó para protagonizar junto a él la película de acción de Netflix, Back in Action . Sin embargo, los infinitos problemas en el rodaje y el episodio de salud del actor que derivó en una hospitalización sobre la que poco se comunicó cambiaron el curso de la historia... Y de la relación entre los colegas y amigos.

Según informó el portal The Daily Mail, Diaz no habló “ni una palabra” con Foxx desde su misteriosa internación en abril y tampoco está al tanto de su recuperación. “ Cameron no habló con Jamie y no sabe nada de su salud, con excepción de lo que escucha (en los medios) ”, le confió un amigo de la actriz a la publicación, quien añadió que la protagonista de Loco por Mary tampoco está muy entusiasmada con el film cuyo rodaje pudo completarse a pesar de los contratiempos.

Cameron Diaz y Jamie Foxx en el set de Back in Action

“No quiere aparecer en ninguna película más después de lo que pasó en Back in Action, no está leyendo guiones”, contó la fuente y añadió una frase muy dura que habría dicho Diaz: “ Lo que le sucede es que no está orgullosa de ese proyecto, no sabe qué va a hacer con eso (la promoción del mismo) y eso le venía pasando antes de que Jamie fuera internado ”, aclaró el amigo de la actriz, que tuvo disputas con Foxx en el set.

“Le da culpa no haber podido resolver esos conflictos antes de la internación, le hizo mal no haberse amigado con él, jamás hicieron las paces desde sus discusiones en el rodaje”, sumó la fuente respecto a la caótica filmación en la que hubo desde estafas y colapsos, hasta el hallazgo de una bomba sin explotar.

Una internación que despertó una catarata de rumores

Jamie Foxx fue internado de urgencia tras un episodio de salud que experimentó en el rodaje

El 12 de abril, Corinne, la hija de Jamie Foxx, rompió el silencio con la prensa y habló del estado de salud de su padre, quien había sufrido un problema no especificado en la ciudad de Atlanta mientras se encontraba en pleno rodaje de la película. De acuerdo al portal TMZ, el ganador del Oscar fue trasladado a un hospital apenas se produjo el episodio de salud que hasta el día de hoy no tiene una explicación oficial.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica. Afortunadamente, debido a una acción rápida y de gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante todo este tiempo”, había declarado la joven.

Luego de días de especulaciones y preocupación, a comienzos de mayo el actor reapareció en sus redes sociales para sorpresa de sus seguidores. “¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. Además, agradeció a través de sus Stories al conductor y rapero Nick Cannon por reemplazarlo al frente del programa de TV de juegos Beat Shazam, que Foxx lanzó en 2017 como presentador y productor.

Cameron Diaz generó indignación en sus seguidores

Cameron Diaz se asoció con Gwyneth Paltrow, abrió las puertas de su heladera y generó la indignación de sus seguidores instagram.com/camerondiaz

La semana pasada, la actriz y empresaria compartió en su cuenta de Instagram que se había asociado con Goop, la compañía de productos de bienestar de Gwyneth Paltrow . En el video publicado por Cameron, se la puede ver abriendo su heladera, repleta de envases de ensalada y botellas de su línea de vino blanco, Avaline. “Estoy muy emocionada de unirme a @goopkitchen para lanzar mi ensalada de verano favorita, que combina perfectamente con nuestra nueva Avaline Sauvignon Blanc”, escribió Diaz y añadió: “Está llena de grandes sabores y crujientes, con lechuga crujiente, salsa de mango dulce y picante, guisantes, zanahorias, pepinos, hierbas frescas, rodajas de palta y se sirve con una guarnición de arroz inflado, cajú confitado y una vinagreta certificada. ¡Te va a encantar!”.

Cameron Diaz y su socia, Katherine Power, trabajando en sus flamantes proyectos, no exentos de controversia

Si bien su posteo parecía inofensivo, las críticas vertidas en su publicación fueron la prueba irrefutable de una polémica vinculada a la falta de conciencia medioambiental. “Puede que te sorprenda saber que nosotros, los campesinos, podemos hacer nuestras propias ensaladas y no necesitamos usar y desperdiciar todo ese plástico. Gracias de todos modos, Gwyneth y Cameron”, escribió una seguidora.

“¿¡¿Y todo este plástico?!? ¿En serio? ¿No ves que la naturaleza se está hundiendo? Los océanos están llenos de plástico, el planeta se está calentando, nuestro aire está contaminado… Podría seguir y seguir. ¡Piense en sus hijos, en cómo crecerán!”, apuntó otra persona. “¡Qué rico! Pero cuánto plástico para algo tan saludable.. Es contradictorio…”, sumaron otros fans . “Estamos arruinando el mundo que heredarán nuestros hijos”, expresaron con vehemencia más followers de la actriz de En sus zapatos.

Como la controversia fue ineludible, la cuenta oficial de Goopkitchen respondió a los comentarios. “¡La sostenibilidad también es increíblemente importante para nosotros! Después de trabajar con un equipo de expertos en empaques, elegimos contenedores de tereftalato de polietileno (rPET) reciclados, porque pueden vivir otro día después de que termines con ellos. De hecho, cada uno de nuestros envases bowl o ensalada de rPET reutiliza entre 3 y 3,5 botellas de plástico recicladas”, comunicaron para dar por cerrado el ida y vuelta.

