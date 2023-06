El costoso anillo de diamantes que Mick Jagger le regaló a su novia Melanie Hamrick y despertó rumores de compromiso

escuchar

Se conocieron en 2014, fueron padres en 2016, pero no pasaron por el altar. Será por eso que, en las últimas horas, un costoso regalo que Mick Jagger le hizo a su novia encendió las sospechas de una posible boda. En medio de los rumores, Melanie Hamrick rompió el silencio y definió a la joya que le regaló su pareja como “un anillo de promesa”.

Las especulaciones de compromiso surgieron cuando la exbailarina fue vista luciendo un brillante diamante en su dedo anular. Y las sospechas se realimentaron cuando ella confirmó que se trataba de un obsequio del cantante de los Rolling Stones. Sin embargo, previendo lo que podía llegar a pasar, la autora de First Position (su primera novela) advirtió que esa lujosa pieza no significa que vayan a pasar por el altar en el corto plazo.

“Tengo que reírme porque ¿Mick me dio el anillo? Sí. ¿Es para ese dedo? Sí. Pero, en mi opinión, es un anillo de promesa . Seremos inmaduros y lo llamaremos anillo de promesa”, aclaró ante las preguntas de la prensa. Sobre si alguna vez se ve casada, Melanie dijo: “No lo sé. Soy una especie de persona que vive el momento, así que quién sabe”.

Melanie y Mick durante unas vacaciones en Miami. La pareja se conoció en 2014 y, desde entonces, viven un amor lejos de los flashes Grosby

Enseguida, la también coreógrafa habló de su vida al lado del músico y advirtió que, si bien se han divertido mucho trabajando juntos (ella eligió la música -toda del catálogo de los Rolling Stones- e hizo la coreografía para el ballet Porte Rouge de 2019), prefiere mantener sus carreras por caminos separados. “He estado manteniendo el trabajo separado. Personalmente, prefiero eso porque estamos en carreras tan similares que mantenerlo separado es mejor”, reveló.

“Estás trabajando con la otra persona todo el día y luego estás con ella por la noche. Es como demasiado. Y ademá, es bueno tener opiniones externas, alguien que no esté contigo. Ellos pueden darte consejos realmente sólidos. Así que prefiero trabajar separados”, reflexionó quien durante 15 años fue parte del cuerpo de baile del American Ballet Theatre antes de su retiro en 2019.

Hamrick asegura que prefiere mantener su vida privada fuera de los flashes y si bien de vez en cuando comparte videos de su hijo Deveruax, prefiere utilizar las redes sociales para mostrar imágenes de su profesión: “Si no tuviéramos redes sociales, entonces nadie sabría nada sobre tu vida. Así que ¿por qué no lo mantenemos como si no hubiera redes sociales y sólo compartimos las cosas que queremos? Me gusta ese enfoque. Creo que lo que sucede en la casa de alguien es privado”.

She’s a Rainbow

Hamrick y Jagger viven una gran historia de amor. Se conocieron en 2014 durante un viaje a Japón mientras él estaba en el país para una actuación. Junto a otras bailarinas, ella estuvo en uno de sus conciertos y luego, fue invitada a camarines para saludar a la mítica banda. Por ese entonces, él mantenía una relación con la estilista y diseñadora de moda L’Wren Scott.

A pesar de la diferencia de edad (ella es 44 años menor), el flechazo fue instantáneo . Al parecer, Hamrick lo hechizó por completo y pudo lidiar con su fama de Don Juan, ya que el cantante es famoso por haber estado con 4000 mujeres a lo largo de su vida. “Me siento muy segura en mi relación. Siempre habrá rumores en los periódicos, pero sé lo que tenemos Mick y yo, así que no les presto atención”, dijo en varias oportunidades.

Dos años más tarde de ese primer encuentro, la pareja tuvo su primer hijo Deveraux Octavian Basil, quien al parecer sacó los genes de sus padres, ya que le encanta bailar y subir al escenario. “La sucesión está asegurada”, bromeó la flamante mamá en una nota que hizo con The New York Times poco después del nacimiento del pequeño.

Melanie Hamrick y el pequeño Dev, quién nació en 2016 fruto de su amor con Mick Jagger Getty Images

Si bien el músico tiene experiencia en el tema (es padre de ocho hijos con cinco mujeres distintas), Hamrick lo definió como “el padre más increíble, maravilloso y cariñoso”. “Siento como si tuviera más apoyo de él que el que algunas de mis amigas casadas reciben de sus maridos. Con WhatsApp, FaceTime y las redes sociales, ahora es posible mantener una relación estrecha incluso a larga distancia. Creo que las normas de las relaciones cambiaron. O tal vez es que yo soy muy moderna e independiente”, declaró en una entrevista con la revista You en 2018.

LA NACION

Temas Mick Jagger