Es cierto, Camila Morrone no es solo la novia de Leonardo DiCaprio. Con su avance en el mundo del modelaje y el cine se está haciendo conocer por sí misma y de a poco se va alejando de eso que hoy por hoy es una circunstancia. Así, en las entrevistas que le hacen se muestra simpática y con anécdotas graciosas para contar, como cuando hace poco reveló que de chica estuvo obsesionada con Justin Bieber.

"Pasaba el tiempo mirando a Justin Bieber en mi teléfono. Estaba obsesionada", contó a la revista W, sobre los tiempos en los que acompañaba a sus dos padres actores -Maximo Morrone y Lucila Polak- a castings y los esperaba en una salita.

"Por esa época yo era una Believer [como se autoproclaman los fans del cantante]. Una vez me grabé cantando ´One Less Lonely Girl´ para que me incluyan como una de sus fanáticas en su documental. Dejé mi DVD en el correo, pero nunca tuve respuestas", dijo.

Primeros pasos en la actuación

Camila también habló sobre su primer trabajo en un film: "Tuve un pequeño papel en la película de James Franco, Bukowski. Tenía que besar a un niño de 13 años. Creo que iba a ser el primer beso de él. Yo tenía 15 años. Me puse tan nerviosa en el set que me desmayé cuando James Franco vino a dirigirme".

Otra de las preguntas que le hicieron fue cuál fue el mejor disfraz de Halloween que lució, a lo que contestó risueña: "Una vez me disfracé de fantasma. Realmente sexy... estaba cubierta con un edredón blanco, con dos agujeros para mis ojos. En la fiesta, todas las chicas estaban vestidas con lencería, eran abejitas sexy, enfermeras sexy... y yo estaba en este enorme edredón que en un momento se incendió y tuve que quitármelo. Entonces no fui nada sexy".