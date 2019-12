La argentina Camila Morrone se refirió a los comentarios que se hacen sobre la diferencia de edad que mantiene con su novio, Leonardo DiCaprio Fuente: Archivo

Hace casi dos años que Camila Morrone, de 22, está en pareja con Leonardo DiCaprio, de 45. En una entrevista con Los Angeles Times, la actriz habló por primera vez con la prensa sobre su relación y sobre lo que piensa de la diferencia de edad que tienen, algo muy comentado al referirse a ellos.

"Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en donde las personas tienen una gran diferencia de edad", dijo la argentina mientras promocionaba su último film, Mickey and the Bear. "Creo que todos deberían poder salir con quien lo deseen", agregó.

La joven también se refirió a la fascinación que genera la pareja. "Probablemente yo también tendría curiosidad por una relación así", aseguró y reconoció que espera que poco a poco comiencen a conocerla por su trabajo y no por ser la pareja de una estrella de Hollywood.

"Creo que ahora, a medida que la gente empiece a ver mi película, empezaré a tener lentamente una identidad propia fuera de él", expresó. "Es frustrante, creo que todos deberían tener siempre una identidad que escape a la persona con la cual salen. Entiendo la asociación, pero tengo la seguridad de que poco a poco será un tema del cual se hable menos".

Morrone y DiCaprio, durante unas vacaciones en Italia Crédito: The Grosby Group

En julio, Morrone subió a su cuenta de Instagram una foto de la icónica pareja de los años 50, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, quienes se llevaban veinticinco años. "Un amor como este", escribió haciendo clara referencia a DiCaprio, que es 23 años más grande que ella.

Morrone es hija de la argentina Lucila Polak, quien hace estuvo ocho años en pareja con Al Pacino. Camila es modelo y actriz, y está dando sus primeros pasos en Hollywood: además de protagonizar Mickey and the Bear, la joven encabeza la miniserie Daisy Jones & The Six, que llegará a Amazon Prime Video en 2020.