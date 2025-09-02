Camila Morrone interpretará a un personaje que Michelle Pfeiffer llevó al cine hace más de 30 años, para Netflix

Camila Morrone le dará desde el streaming una nueva vida al personaje que tres décadas atrás hizo brillar como pocas veces en el cine a Michelle Pfeiffer en una nueva versión para Netflix de La edad de la inocencia. La joven estrella nacida en Los Angeles de padres argentinos está frente al mayor desafío hasta el momento de su carrera como actriz: será la protagonista de una adaptación en serie (con un total de ocho episodios) basada en la clásica novela de Edith Wharton. El rodaje se iniciará el próximo otoño boreal en Praga y seguramente tendrá su lanzamiento en streaming el año que viene.

Según anticipó la plataforma, esta versión tiene el propósito de brindar una perspectiva actualizada del texto de Wharton, aunque sin apartarse de la obra original, con el fin de llevar esta historia de amor prohibido en la Nueva York del siglo XIX a una nueva generación de espectadores. La adaptación al cine dirigida en 1993 por Martin Scorsese tuvo como protagonistas a Pfeiffer, Daniel Day-Lewis y Winona Ryder.

Morrone en junio de este año, cuando presentó la película Gonzo Girl en el Festival de Tribeca Getty Images

Además de confirmar una vez más que la tendencia actual de los estudios y plataformas apunta a reciclar éxitos del pasado más que a promover ideas originales, esta versión de la obra de Wharton aparece en la mirada de los analistas de Hollywood como un intento de Netflix por darle continuidad a un modelo, iniciado con Bridgerton, de drama romántico de época sazonado de intrigas, traiciones y engaños.

“La edad de la inocencia es un apasionado y desgarrador triángulo amoroso que explora temas como la libertad, el deber, la identidad y el amor en todas sus formas”, dice la sinopsis de la serie anticipada por Netflix, que confirmó a Emma Frost (The Spanish Princess) como showrunner y guionista de los ocho episodios. La dirección tendrá un equipo 100% femenino: los tres primeros episodios estarán a cargo de Shannon Murphy (Morir de placer) y el resto, de Lisa Brühlmann (Kiling Eve) y la brasileña Natalia Leite (The Handmaid’s Tale).

Junto a Morrone encabezan el elenco el joven galán inglés Ben Radcliffe (Masters of the Air) como Newland Archer (el personaje que en el film de Scorsese personificó Day-Lewis) y Kristine Froseth (Las bucaneras) como May Welland, interpretada en la película de 1993 por Ryder. La veterana Margo Martindale será la señora Mingott.

Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer en la aplaudida versión de La edad de la inocencia que Martin Scorsese dirigió en 1993

En la novela de Wharton, ambientada en los círculos más elegantes y aristocráticos de la sociedad neoyorquina de 1870, el joven abogado Archer está comprometido con la candorosa y educada May Welland, pero se enfrenta al desafío de las estrictas normas de conducta de la época (y sobre todo de su propia clase social) cuando se enamora perdidamente de su prima, la condesa Ollenska, que acaba de atravesar la experiencia de un matrimonio fallido con un noble polaco.

El personaje, una mujer astuta, de carácter fuerte y espíritu libre, aparece como un gran desafío interpretativo para Morrone, la hija del ex modelo y fotógrafo profesional Máximo Morrone y la actriz Lucila Polak, ambos argentinos.

La película de Scorsese ganó en 1994 el Oscar al mejor vestuario, diseñado por la italiana Gabriella Pescucci. Tuvo cuatro nominaciones más: mejor actriz de reparto (Winona Ryder, ganadora del Globo de Oro por este film), mejor guion (escrito por Scorsese y Jay Cocks), mejor dirección de arte y mejor música original.