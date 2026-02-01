Camila Morrone mostró su fanatismo por Lionel Messi y adelantó su promesa para el Mundial: “Creo que debería”

La cuenta regresiva hacia el próximo Mundial ya empezó a sentirse y, poco a poco, distintas figuras se suman a la expectativa que genera el torneo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. En ese clima de entusiasmo, Camila Morrone dejó ver su costado más futbolero: la actriz argentina habló en una entrevista sobre su admiración por Lionel Messi y compartió la emoción que le genera una coincidencia muy especial que vivirá el día del debut de la selección argentina.

El momento se dio durante una entrevista de Morrone en el programa Today Show (NBC), donde habló de su vínculo con la Argentina y dejó en evidencia su admiración por el campeón del mundo. “Sos una fanática del fútbol...”, le dijo el presentador para iniciar la charla, aunque la actriz no dudó en hacer una aclaración: “Bueno, soy fan de (Lionel) Messi. Mejor no me pregunten sobre fútbol. Soy fan de Messi, concretamente”.

La actriz argentina habló sobre su fanatismo por Lionel Messi (Foto: Instagram @camilamorrone)

La conversación continuó en ese mismo tono y el conductor lanzó: “Sos una gran fan de Messi. Has publicado algunas cosas a lo largo de los años sobre cómo te vuelves loca cuando ganan”. Confiada en el desempeño de la selección, Morrone respondió: “Esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria”. Luego, ante la consulta directa sobre si viajaría para vivir el torneo, ella contó entre risas su plan personal: “Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City. Así que creo que tengo que ir a Kansas City a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”.

Raíces argentinas y una carrera internacional que no para de creer

La carrera de Camila Morrone entre Hollywood y sus raíces argentinas (Foto: Instagram @camilamorrone)

Camila Morrone es una actriz argentina-estadounidense nacida en Los Ángeles. Asimismo, es hija de la modelo y actriz argentina Lucila Solá y del modelo Máximo Morrone. Si bien creció en Estados Unidos, siempre dejó en claro su cercanía y amor por la Argentina.

En un primer momento, alcanzó popularidad internacional por su relación con Leonardo DiCaprio, que llegó a su fin en 2022 luego de casi cinco años juntos. En el plano personal, su vida también estuvo atravesada por la industria del cine desde muy chica, ya que durante varios años fue hijastra de Al Pacino, aunque siempre procuró mantener ese aspecto en un perfil bajo.

Camila Morrone y Leo DiCaprio fueron pareja durante casi cinco años Archivo

Con el paso del tiempo, logró despegarse de esos rótulos y construir un perfil propio en el cine y la televisión, al mismo tiempo que conservó un lazo cercano con sus raíces y una red de vínculos familiares ligada al mundo artístico.

Morrone consolidó su perfil como actriz en cine y televisión (Foto: Instagram @camilamorrone)

Su carrera como actriz comenzó con un papel en la película Bukowski, dirigida por James Franco, y continuó con participaciones en producciones como Deseo de matar y Never Goin’ Back. En televisión, uno de sus trabajos más destacados es su rol en la nueva versión de la serie The Night Manager, donde interpreta a Camila Dunne, un personaje clave dentro de la trama de la historia.