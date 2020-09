La actriz compartió su emoción al ver que su hija de 11 once meses dio sus primeros pasos Crédito: Instagram: @agustinacherriok

Agustina Cherri compartió un emotivo video con sus seguidores de Instagram: el instante en que la pequeña Alba, de 11 meses, dio sus primeros pasos. La actriz publicó en sus historias el tierno momento en que vio a su beba caminando por primera vez, y escribió conmovida: "Camina".

Cherri también es madre de Muna, de 11 años, y Nico, de ocho años, fruto de su relación anterior con Gastón Pauls. La más pequeña de la familia ensamblada llegó después de que la actriz volviera a encontrar el amor junto al músico Tomás "Pepo" Vera.

En un clip casero en blanco y negro la actriz registró el momento en que Alba estaba gateando y de pronto, logra pararse sin ayuda, y da sus primeros pasos. La beba cumplirá un año en octubre, y ya empezó a recorrer todos los rincones de la casa con más seguridad.

Cherri no suele mostrar el rostro de la pequeña en las redes sociales, y la semana pasada habló al respecto: "Alba es muy chiquita y no sé si quiere. Ya crecerá y si quiere me lo hará saber, como lo hizo su hermana a los 11", en referencia a su hija mayor, que ya tiene su propia cuenta de Instagram y más de 456.000 seguidores atentos a los covers musicales que interpreta la niña.

Cabe agregar que, en los últimos posteos, muchos advirtieron el parecido físico entre madre e hija, que se muestran como una dupla divertida en el mundo virtual. Juntas hicieron transmisiones en vivo, tutoriales de maquillaje, y hasta imitaron a Susana Giménez y Moria Casán.