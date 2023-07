Cande Tinelli y Coti Sorokin: falso casamiento de estilo gótico, nuevo tema y mucho amor en la noche porteña

escuchar

Un vestido de novia, una torta de casamiento y una pareja enamorada. Todo diría que estamos frente a una boda, sin embargo, nada es lo que parece. En la noche del jueves, Candelaria Tinelli presento un nuevo tema musical junto a su novio Coti Sorokin en una noche donde no faltó la música, los invitados especiales y mucho amor.

El lugar elegido para la presentación de “Quiero verte” (y para llevar a cabo el falso casamiento) fue el nuevo restó que La Fernetería abrió en la avenida Alcorta. Allí, Cande y Coti fueron los grandes anfitriones, dieron un mini concierto y hasta cortaron la torta de tres pisos como si fueran recién casados.

Cande Tinelli y Coti Sorokin lanzaron "Quiero verte" en La Fernetería Alcorta Gerardo Viercovich

Después de varias idas y vueltas -que incluyeron hasta otros romances en el medio- Cande y Coti volvieron a apostar al amor y se mostraron súper enamorados en esta noche de presentación Gerardo Viercovich

Para este estreno, y ante los constantes rumores de casamiento, la pareja organizó una falsa boda donde no faltó la buena música, los tragos y los mimos cómplices Gerardo Viercovich

“Quiero verte” es la primera colaboración que la hija de Marcelo Tinelli y el compositor hacen juntos. Con letra de él e interpretación de ella, el tema fue presentado en esta celebración llena de amigos e invitados especiales. “Nos representa mucho la letra de la canción”, dijo Sorokin ante las cámaras de Socios del espectáculo mientras aseguraba estar pasando un muy buen momento sentimental.

Es que la pareja atravesó por varios momentos e idas y vueltas a lo largo de su relación. Después de tener planes de casamiento, sorprendieron con su separación y hasta un nuevo romance por parte de la hija de Marcelo Tinelli. La sorpresa fue aún mayor cuando ella rompió con el piloto automovilístico, Santi Urrutia, y a las semanas volvió a mostrarse junto al músico.

“ Hace rato venimos como guardando nuestra relación, no queríamos publicar nada para que tenga más fuerza ”, confesó la cantante mientras que advertía que, cuando hay amor, hay que luchar. Respecto a dónde vivirán de ahora en más, la influencer contó: “Ahora estamos en Madrid bastante, vinimos para esto. La idea es seguir trabajando desde allá porque para mi ser una NN es un éxito”.

La pareja improvisó un escenario en medio del resto y presentó su nueva canción; un tema que refleja su relación según sus propios dichos Gerardo Viercovich

Cande y Coti viajaron exclusivamente desde Madrid, lugar en el que actualmente están viviendo para lanzar este tema junto a su entorno más íntimo Gerardo Viercovich

La pareja cantando a dúo su nuevo tema Gerardo Viercovich

Durante todo el mini concierto, la pareja se mostró muy acaramelada y cómplice Gerardo Viercovich

Fiesta gótica, looks de gala e invitados especiales

Como querían que la noche sea inolvidable, Cande y Coti organizaron una presentación bastante llamativa. Para quienes todo el tiempo le preguntan cuándo pasarán por el altar, los tortolitos organizaron a modo de broma una fiesta gótica en la que no faltó la tradicional torta nupcial (aunque ésta se destacó por ser muy diferente a las habituales), un vestido de novia “herido” e invitados especiales, entre los que se encontraba la madre de la influencer, Soledad Aquino.

¿Los grandes ausentes de la noche? Marcelo Tinelli, el resto de sus hermanos y el Tirri, quienes se encuentran en Miami para alentar a Leo Messi en su debut con el Inter Miami. Sin embargo, su padre le envió sus mejores deseos a través de las redes sociales: “¡Vamos Rubí, te amo!”, escribió el conductor a la distancia.

El tradicional vestido de novia quedó colgado, ya que la gran protagonista de la noche eligió un traje negro de pailettes para esta ocasión. La cantante acompañó la propuesta de dos piezas con un top y borcegos al tono Gerardo Viercovich

El novio llevó los brillos sólo en sus pantalones intentando engamar su atuendo con el de Cande. Las gafas negras y el collar de perlas le dieron un toque personal a su look Gerardo Viercovich

Otra de las que apostó por el negro fue Soledad Aquino. La madre de la novia vistió un look black and white que acompaño con un tapado de cuero y tachas Gerardo Viercovich

Incondicional como siempre, Sole Aquino fue en representación de toda la familia para acompañar a la pareja esta noche. “Es una emoción total. Todos los amigos de mis hijas son como mis hijos, así que es como estar en casa”, lanzó en diálogo con el matutino de eltrece conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Tras asegurar que ve a su hija y al músico “muy felices”, la primera mujer de Marcelo Tinelli confesó: “ Eso me pone muy bien. Espero ser abuela ahora de una vez por todas ”, lanzó entre risas.

La torta de tres pisos en color negro y ensangrentada con la frase "Quiero verte" fue uno de los grandes atractivos de este ficticio compromiso Gerardo Viercovich

Para mantener la temática del videoclip, donde Cande aparece vestida de novia sumergiéndose en la atmósfera romántico-gótica, el vestido también estuvo presente Gerardo Viercovich

Tras presentar el nuevo tema, Cande y Coti se bajaron del escenario y cortaron la trágica torta cual recién casados Gerardo Viercovich

La decoración del bar en rojo y negro también reflejó la estética de la canción, con un toque gótico y misterioso Gerardo Viercovich

Sole Aquino bailando junto a los novios. Si hay alguien que apostó por el regreso de esta relación esa fue ella, quien en todo momento manifestó su cariño por el músico Gerardo Viercovich

Una relación con varias idas y vueltas

En noviembre del 2020, Coti y Cande Tinelli confirmaron su noviazgo y pasaron a convertirse una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. Una vez blanqueado su vínculo, hicieron viajes, se dedicaron románticos mensajes a través de Instagram y hasta trabajaron codo a codo como integrantes del jurado de Canta Conmigo Ahora (eltrece), el talent show musical conducido por Marcelo Tinelli.

Sin embargo, los tórtolos no llamaron la atención de la audiencia por su amor, sino por sus constantes idas y vueltas. Cada tanto, cambiaban los dulces mensajes en las redes por duras indirectas y fueron varias las ocasiones en las que se distanciaron para después amigarse y, una vez más, volver a protagonizar rumores de separación.

Cande Tinelli y Coti Sorokin instagram.com/cotioficial/

A fines del 2022, Cande y Coti decidieron poner punto final a su relación en medio de rumores de infidelidad. Mientras que a él se lo vinculó con una azafata española, ella a las semanas se mostró con una nueva pareja: el piloto automovilístico Santi Urrutia. “Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa. Estoy bien, tranquila. Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”, dijo ella en una nota con LAM.

Y enseguida dio algunas pistas sobre los motivos que los llevaron a distanciarse: “A veces las mujeres dejamos de ser por el otro, para que no se enoje, que no te deja subir fotos, la ropa, que no se te vea nada, que si alguien te comenta algo... Básicamente, dejás de ser vos”, señaló.

Dos meses después de separarse, “Lele” (como la llaman sus amigos y familiares más cercanos) se mostró con una nueva compañía: Santiago Urrutia Lausarot, un corredor de automovilismo uruguayo de 27 años. La pareja, que había sido vista durante el verano en Uruguay y había negado rumores de noviazgo, hizo público su amor de manera indirecta a través de un video de una cena familiar que publicó Marcelo Tinelli.

Santiago Urrutia es uruguayo, tiene 27 años y vive en Barcelona

Sin embargo, esta relación duró apenas unos meses y el destino volvió a unir a la hija del conductor con Sorokin. Ante la sorpresa de los fanáticos y de la propia familia, la pareja se embarcó en un viaje a Europa intentando escapar de los flashes. Lugar en el que han decidido residir, ya que allí pueden disfrutar su amor en mayor libertad.

LA NACION