Cande Tinelli rompió el silencio tras su separación de Coti Sorokin y fue lapidaria: “Abrí los ojos”

Fueron una de las parejas más reconocidas y hasta en algún momento se escucharon a lo lejos unas “campanas” de boda. No obstante, lo cierto es que, al menos por ahora, la relación entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin llegó a su fin. Luego de que él hablara públicamente y confirmara la separación con algunos polémicos comentarios, ella tomó la palabra y no las escatimó a la hora de referirse a su ex.

En un móvil para LAM (América), la hija de Marcelo Tinelli confirmó que está soltera, “sin idas y vueltas”. El cronista Alejandro Castelo, se remontó a algunos de sus comentarios en redes y en especial a la nota que había dado el cantante.

La joven reconoció que esa entrevista no le gustó nada: “Me parece que no me cuidó en la nota y que no es así como él dice, porque quedo como una loca, como que digo cualquier cosa, borro, pongo... ¿La loca, la bol... era yo? La verdad que no”, expresó.

Cande Tinelli y Coti nuevamente separados

En este sentido, indicó que su ex quiso alivianar un poco la situación y sostuvo: “Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”. Sin vueltas, agregó: “Estoy bien, tranquila. Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”.

En la misma línea, Candelaria expuso su necesidad de hablar sobre el tema para que no les suceda a otros: “A veces las mujeres dejamos de ser por el otro, para que no se enoje, que no te deja subir fotos, la ropa, que no se te vea nada, que si alguien te comenta algo... Básicamente, dejás de ser vos”.

Cande Tinelli habló tras separarse de Coti

“Creo que cuando uno está enamorado, está un poco cegado y después, cuando te lo va diciendo, la gente de afuera, empezás a abrir los ojos. Capaz estaba enroscada y ahora viéndolo más de afuera puedo decir que es así”, reflexionó. “No le echo la culpa a él, en gran parte también es culpa mía. Para mí es un aprendizaje enorme y espero que todas las mujeres puedan salir de eso y no permitir ese abuso”.

Durante el móvil, Castelo le preguntó que fue lo que más le molestó y la joven volvió a mostrarse contundente: “Siento que a él le importa mucho el qué dirán y lo que yo subo o no y me parece que yo soy todo lo contrario. Soy muy transparente, si hago algo lo digo, si me mande una cag... Soy la primera que lo acepta y esto del ego, de quedar bien con la gente, me ch... un huevo”.

“Lele” no se guardó nada y en la segunda parte de la entrevista tocaron un tema sensible, los rumores de infidelidad. Su primera reacción fue una mueca más que elocuente. Si bien sostuvo que no pudo comprobar nada, sí comentó que ese rumor le llegó de varios lugares y “no solo de esa mujer sino de varias”. “Yo estoy del lado de las mujeres, las banco y las respeto. Jamás me enojaría con una mina, pero la verdad no tengo pruebas, fotos ni textos, pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras”, indicó.

Por último, reconoció que nunca desconfió y cuando está con alguien, se entrega y espera que el otro haga lo mismo. “A veces no pasa. Hay gente mentirosa que oculta cosas”, agregó. Asimismo, aseguró que está “tranquila” y “liviana de equipaje”. Por otra parte, admitió que su ex sigue hablándole e insiste con la relación, pero ella no quiere. “Le deseo lo mejor. Amo a sus hijos, me parece una genia su exmujer. Todo lo mejor de corazón, que le vaya muy bien con su música y que encuentre una persona que lo haga feliz”, concluyó.

La palabra de Coti tras separarse de Cande Tinelli

Días atrás, el intérprete de “Nada fue un error” hizo un móvil con LAM que más tarde despertaría la furia de su expareja. En diálogo con Alejandro Castelo, intentó evadir las preguntas sobre la separación, pero finalmente terminó por confirmarlo. Cuando le consultaron por los posteos de ella en las redes dijo: “Después lo borró, pasa que es muy impulsiva. Ya la conozco”.

Coti confirmó su separación de Cande Tinelli

Al ser consultado por las idas y vueltas que caracterizaron a la relación, sostuvo: “Como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que pasa con cualquier pareja se magnifica mucho y a ella también le gusta poner cosas en las redes y eso se magnifica, pero son cosas normales de la pareja. La conozco así, es así”.

Por último, aseguró que hablan todos los días y ante la posibilidad de una vuelta aseguró: “Por ahora estamos bien”. Antes de finalizar, le preguntaron por los rumores que trascendieron sobre que él le habría sido infiel con una azafata española. “Eso es todo mentira, absolutamente. Todo el mundo sabe que es mentira y ella sabe que no es así”, sentenció.

