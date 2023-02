Los amores de Cande Tinelli: del “bendecido” romance con Nacho Viale a la apasionada relación sin final feliz con Coti Sorokin

escuchar

Candelaria Tinelli no sabe lo que es vivir fuera del ojo público. Hija de una de las figuras más importantes de la televisión argentina, un hombre que se convirtió además en un empresario del medio y que coqueteó con la política nacional, Lelé -como la llaman cariñosamente puertas adentro-, hizo de su no elegida exposición su fortaleza: lejos de esconderse, comparte su vida y sus reflexiones en las redes sociales. Y así como a través de su cuenta de Instagram blanqueó amores y decepciones, también compartió sus más profundas tristezas. Y siguió adelante.

Con 32 años, una incipiente carrera musical y una marca de ropa a su cargo -Madness Clothes-, la segunda hija del matrimonio de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino siempre se destacó por su imponente forma de ser: amante de los tatuajes -tiene casi todo el cuerpo cubierto-, hizo un culto de su figura y siempre defendió sus elecciones estéticas. Igual de transparente y decidida se mostró con sus parejas. Desde el piloto Luca Bonomi, el hijo de una familia cercana al clan Tinelli hasta Coti Sorokin, repasamos las historias de amor qué más influyeron en la vida de la joven it girl argentina .

Los Nachos de Lelé

Cande Tinelli presentó a su primer amor en sociedad en 2010, durante una fiesta de fin de año de Ideas del Sur, cuando tenía apenas 20 años. El joven en cuestión fue Ignacio “Nacho” Lecouna, aquel entonces un incipiente director de televisión, profesión que heredó de su padre, el recordado Raúl Lecouna. El romance se extendió por cuatro años, las familias siempre apoyaron la relación y el fin habría llegado de mutuo acuerdo. Pese a un intento de reconciliación, la pareja se disolvió de forma definitiva pero el cariño quedó intacto. Es más, diez años después, ella debutó como actriz en un videoclip que produjo él.

Cande y Nacho Lecouna, el primer amor público de la hija de Marcelo Tinelli Archivo

Otro Nacho, otra familia tradicional de la televisión argentina. En agosto del 2014, fue la propia diva de los almuerzos, la señora Mirtha Legrand, quien reveló en vivo que su nieto, Nacho Viale, y la hija de Tinelli estaban saliendo. En un ida y vuelta con Marcela Tauro, Legrand no se pudo contener. Luego de que la periodista de espectáculos pusiera de manifiesto los rumores, la Chiqui disparó: “Algo me contaron. ¿Dónde está Nacho? ¿Se fue? Mi familia no me cuenta nada porque yo cuento todo, por eso no me cuentan nada. Me enteré hace un rato”. “¡Me encanta la pareja! ¡Adoro a los Tinelli! Marcelo tiene un gran sentido de familia, adora a sus hijos y a los hijos de su mujer, es admirable” , exclamó luego, dando su bendición a la pareja. La relación duró seis meses, y luego cada uno siguió su camino.

De autos, motos y mucha moda

Luego de un breve romance en 2017 con el actor Franco Masini que duró medio año y un viaje a Nueva York, Cande Tinelli posó su mirada sobre Luca Bonomi, el hijo del empresario textil y dueño de Kosiuko Federico Bonomi y de la diseñadora Cynthia Kern. Luca era ocho años menor que Lelé, se definía como amante de los autos, las motos y los viajes, y era parte del negocio textil que fundó su papá. El encargado de presentar a la pareja fue Francisco Tinelli, hermano menor de Cande e íntimo amigo de Luca, y el flechazo no tardó en llegar : así, a principios del 2018, nació el amor entre ellos.

Luca Bonomi fue pareja de Cande Tinelli durante un intenso año Gerardo Viercovich - LA NACION

Cande y Luca compartieron viajes a Miami, veranos en Punta del Este y muchas fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Incluso, el joven la acompañó sobre el escenario durante los ensayos de lo que fue luego su debut en Lollapalooza, el 1 de abril de 2019, en el Hipódromo de San Isidro. Si bien la relación fue intensa, el amor se terminó luego de un año. La confirmación llegó de su misma cuenta de Instagram, cuando respondió con un corazón roto a la pregunta que le hizo un seguidor: “¿Seguís en pareja?”.

Amor de pandemia

Con la pandemia, llegó el aislamiento pero para Cande Tinelli también llegó un nuevo amor. “Alta cuarentena” escribió la it girl al pie de una foto en donde se la podía ver abrazada y acaramelada junto a Federico “El Puma” Giuliani. Con el hashtag “Yo me quedo en casa”, la cantante blanqueó a su flamante novio, futbolista, delantero aquel entonces de Belgrano de Paraná. Según trascendió, el cupido de esa relación fue nada menos que el jugador de Boca Juniors Lisandro “Licha” López, cuñado de Lelé, pareja de Mica Tinelli.

La romántica storie que compartió Cande Tinelli con su novio cuando, en plena pandemia, el clan Tinelli se fue a Esquel Instagram Stories

Tan bien le cayó Giuliani a su suegro que una vez que se alejó del fútbol, el joven oriundo de Santa Fe fue contratado por San Lorenzo, club que en ese momento presidía Tinelli, para trabajar en la Secretaría Técnica. Pero todo parece que terminó cuando la pareja volvió del viaje familiar que los Tinelli realizaron ese mismo año a Esquel. Es que mientras las románticas postales dejaron de aparecer en sus cuentas de Instagram, aparecieron los mensajes sugerentes de la empresaria. “No me gusta dormir sola”, “Tantas veces dije adiós que llegó a ser una forma de irme nunca”, “Soy peligrosa como una bala”, “Adiós”, fueron algunas de las descripciones que seleccionó la morocha para acompañar sus jugadas fotos. Sin confirmación oficial, lo cierto es que no se los volvió a ver juntos.

¿Nada de esto fue un error?

El último gran amor que vivió Cande lo tuvo todo: fue inesperado, se afianzó con el tiempo, compartieron música, trabajo, viajes familiares y escapadas románticas, atravesaron varias crisis, algunas rupturas y sonadas reconciliaciones y terminaron en medio de un tenso enfrentamiento con rumores de infidelidad, él tratándola de “impulsiva” y ella devolviendo la gentileza: “Abrí los ojos”, disparó.

Coti Sorokin y Cande Tinelli compartieron una misma foto juntos en sus redes sociales

Cande y Coti Sorokin blanquearon su noviazgo en noviembre del 2020, cuando los dos compartieron en sus redes sociales una misma fotografía en la que se los veía juntos disfrutando de unos días en Mendoza. Con algo de escándalo por la reciente separación del cantante de su mujer, fue la misma Cande quien le confirmó la información a Ángel de Brito. Incluso, le contó que el flechazo había sido en el autoconcierto que el artista brindó en el Hipódromo.

Durante los casi tres años que duró la relación, Cande y Coti compartieron la música, pero también el placer por los viajes, las escapadas familiares y varias jornadas de trabajo: ambos participaron como jurados del ciclo que condujo Marcelo Tinelli en 2022, Canta Conmigo Ahora . La mayoría del tiempo se mostraron inseparables y muy enamorados, pero los momentos de crisis no tardaron en llegar, y fueron cada vez más.

Cande Tinelli y Coti cuando la pareja fue jurado en el programa de Marcelo

“No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, fue el primer indicio de que algo no andaba bien entre ellos. La frase la posteó la misma Lelé a comienzos del 2022. Tras una reconciliación, las alarmas volvieron a sonar en septiembre de ese mismo año. “Sí, hay un impasse, pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, lo adoro. Yo estoy muy bien”, explicó la influencer. “Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante y me agarra bien parada”, señaló luego en diálogo con LAM.

Pese a que lo intentaron una vez más, el adiós (¿definitivo?) llegó como una ráfaga de verano y con versiones cruzadas en enero de este año. Es que, al confirmar la triste noticia, Coti la tildó de “impulsiva” por los posteos con indicios de la ruptura que había hecho su ex y restó importancia al asunto deslizando: “La conozco, ella es así” . Lejos de dejársela pasar, Cande sacó pecho y se sinceró: luego de explicar que sintió que el músico no la cuidó con sus palabras y que su reacción se debió a que lo que a él más le importa es “quedar bien parado”, dio a entender que se sacó un peso de encima. “ Estoy bien, tranquila. Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre ”, señaló.