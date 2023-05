Cannes 2023: de Damián Szifron a Juliete Binoche y Nanni Moretti, las figuras siguen desfilando por el festival de cine

escuchar

Por el festival de Cannes siguen desfilando una gran cantidad de estrellas del mundo del espectáculo . Sin ir más lejos hace unas horas posaron para la prensa la destacada actriz francesa Juliette Binoche, que está presentando el film The Pot-au-Feu y al actor y director italiano Nanni Moretti, que mostró en sociedad su última producción, Il Sol Dell’Avvenire.

También se destaca en esta edición número 76, el director argentino Damián Szifron, ya que forma parte del jurado que entregará la Palma de Oro. Anoche el cineasta desfiló por la alfombra roja junto a su esposa, la actriz María Marull, en la avant premiere del film de Moretti.

En tanto, Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, fue una de las más demandadas por los paparazzi, fruto de su protagónico en la serie The Idol. Además los llamativos looks de la conductora y modelo Heidi Klum y la actriz Kate Beckinsale capturaron la atención de los flashes.

El director argentino Damián Szifron forma parte del jurado de la 76a. edición de Cannes; elegante y canchero posó ante los flashes LOIC VENANCE - AFP

El cineasta argentino forma parte del gran encuentro cinéfilo francés y votará por el film que se llevará la Palma de Oro. Este año, el jurado esta presidido por el director sueco Ruben Östlund. El jurado que tendrá la misión de evaluar las 21 películas que integran la Competencia Oficial y elegir a la que se haga acreedora del máximo galardón cuenta también con los intérpretes estadounidenses Paul Dano y Brie Larson . El resto de sus miembros también son apellidos de prestigio: la realizadora marroquí Maryam Touzani, el actor francés Denis Ménochet, la guionista y directora británico-zambia Rungano Nyoni, el guionista y director afgano Atiq Rahmi, y la directora y guionista francesa Julia Ducournau.

La modelo Heidi Klum deslumbró con su vestido amarillo sobre la alfombra roja del Festival de Cannes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La actriz británica Kate Beckinsale posó con un diseño verde agua, que fue muy halagado por la prensa VALERY HACHE - AFP

Kate Beckinsale, radiante CHRISTOPHE SIMON - AFP

La superestrella surcoreana Song Joong-Ki desfiló por Cannes para presentar la película Hwa-Ran (Hopeless). El actor es considerado uno de los más exitosos de su generación y en cada alfombra roja causa sensación con su elegancia.

El actor surcoreano Song Joong-Ki, con un look informal, durante su encuentro con los fotógrafos en Cannes LOIC VENANCE - AFP

Los actores Hong Sa-Bin, Kim Hyung-Seo y Song Joong-Ki junto al director Kim Chang-Hoon posaron frente a los flashes del photocall de la película Hwa-Ran (Hopeless) PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La actriz francesa Juliette Binoche optó para la presentación de la película The Pot-au-Feu por un conjunto coladorado, de pantalón y chaqueta VALERY HACHE - AFP

Juliette Binoche posa para los paparazzi, con actitud VALERY HACHE - AFP

Juntos, dinamita: el chef Pierre Gagnaire, el director Tran Anh Hung, Binoche y Benoit Magimel posaron radiantes en Cannes VALERY HACHE - AFP

Juliette Binoche, carismática y divertida en Cannes VALERY HACHE - AFP

Primer plano de Juliette Binoche durante la conferencia de prensa, en donde habló de su última película STEFANO RELLANDINI - AFP

La actriz de 23 años Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, se mostró muy entusiasmada durante la proyección de los primeros episodios de The Idol, la nueva serie de HBO, que protagoniza junto con The Weeknd y está dirigida por Sam Levinson. “Fue la primera vez que vi los capítulos con una audiencia y fue increíble. Se sintió como una celebración hermosa y como la culminación de todo lo que hemos pasado juntos con el equipo. Simplemente ha sido un proceso hermoso y crear esta pequeña familia juntos fue muy agradable”, destacó. La primera temporada de The Idol se podrá ver a partir del 4 de junio por HBO y HBO Max.

El director de The Idol, Sam Levinson, y su actriz protagónica Lily-Rose Depp, tras su presentación en Cannes. The Idol ha recibido ciertas críticas por la presencia de numerosas escenas gráficas de sexo LOIC VENANCE - AFP

El director italiano Nanni Moretti a pura carcajada, en la conferencia de prensa de la película Il Sol Dell'Avvenire STEFANO RELLANDINI - AFP

La actriz italiana Margherita Buy, la escritora Federica Pontremoli, el director Nanni Moretti, el actor Zsolt Anger, la actriz Barbora Bobulova y la escritora Francesca Marciano bailaron descontracturados al llegar a la presentación de Il Sol Dell'Avvenire VALERY HACHE - AFP

En el centro de la imagen, el destacado actor Mathieu Amalric, durante su paso por la alfombra roja junto a sus compañeros de elenco del film de Nanni Moretti, Il Sol Dell’Avvenire Daniel Cole - AP

¡Hay equipo! Los actores Teco Celio, Barbora Bobulova y Margherita Buy junto al director Moretti antes de presentarse en la conferencia de prensa LOIC VENANCE - AFP

