La reacción de Lily-Rose Depp ante la ovación de pie a Johnny Depp en Cannes: “Estoy súper feliz por él”

El festival de Cannes reunió este año en la programación de su 76a. edición a Johnny Depp con su hija Lily-Rose Depp a raíz del estreno de dos esperadas producciones que los tienen como protagonistas, la película Jeanne du Barry y la serie The Idol. En su paso por Francia, la joven compartió su reacción frente al recibimiento que tuvo el nuevo trabajo de su padre para la gran pantalla.

En conversación con el portal ET, la modelo y actriz manifestó que no podía estar más feliz por su padre luego de la ovación de pie de siete minutos que el actor recibió, tras la proyección del drama biográfico dirigido y coprotagonizado por la realizadora francesa Maïwenn.

Johnny Depp como Louis XV junto a Maïwenn en la película Jeanne du Barry

La película marcó la apertura del festival francés y supone el primer papel protagónico de la estrella de Piratas del Caribe desde su escandaloso juicio en el marco de la batalla judicial que lo enfrentó con su exesposa, Amber Heard.

“Estoy súper feliz por él. Estoy súper emocionada”, dijo efusivamente Lily-Rose al ser consultada por el reconocimiento que recibió su padre en Cannes. Y sumó: “Es increíble que podamos hacer proyectos de los que estamos orgullosos”.

Aplausos para Lily-Rose

¡Whisky! Divertidos, Abel Tesfaye (más conocido como The Weeknd) y Lily-Rose Depp posan para los fotógrafos acreditados para cubrir el festival de Cannes Joel C Ryan - AP

La actriz de 23 años también recibió el aplauso de la sala , tras la proyección de los primeros episodios de ella y The Weeknd en The Idol, la nueva serie de HBO dirigida por Sam Levinson. “Fue la primera vez que vi los capítulos con una audiencia y fue increíble. Se sintió como una celebración hermosa y como la culminación de todo lo que hemos pasado juntos con el equipo. Simplemente ha sido un proceso hermoso y crear esta pequeña familia juntos fue muy agradable”, destacó.

Lily-Rose insistió en que tanto el elenco como el director se sienten “muy felices” por la respuesta de la sala. “Nos sentó muy bien ver la reacción y poder compartir algo con el mundo, todos estamos muy orgullosos” , destacó.

En la serie, Depp interpreta a Jocelyn, una estrella de pop que sale de un brote psicótico, tras la muerte de su madre. Mientras trabaja en la producción de un nuevo disco, la protagonista visita un sórdido club de Hollywood, en donde conoce a Tedros, un líder de culto moderno que revela grandes ambiciones para la carrera de la artista. Tras su presentación en Cannes, The Idol ha recibido ciertas críticas por la presencia de numerosas escenas gráficas de sexo en la historia.

Entusiasmo renovado y nuevos proyectos para Johnny Depp

La presencia de Johnny Depp en el Festival de Cannes generó desde el comienzo grandes expectativas por tratarse del regreso del actor a la profesión, tras el juicio por difamación que le inició a su exmujer Amber Heard. En la segunda jornada del evento, el actor se permitió llegar tarde a su propia conferencia de prensa, donde sin embargo fue recibido con una fervorosa bienvenida por parte de los presentes.

“Vivimos un momento extraño donde todos quieren ser ellos mismos, pero nadie puede porque hay que ser consecuente con los demás”, expresó el músico y actor sobre los motivos extracinematográficos que interesaban a la prensa, aunque tampoco acompañó los calificativos que hablaban de su regreso: “Yo no me fui, siempre he estado ahí. Tal vez dejaron de llamar por alguna razón. Quizás por miedo”.

La estrella de Piratas del Caribe, en la alfombra roja de Cannes Vianney Le Caer - Invision

Durante su paso por Cannes, al veterano intérprete se lo vio animado y sonriente. Al evaluar su estado de ánimo actual, una fuente le dijo a la revista People que Johnny Depp lo estaba “pasando fantástico” ahora.

“Realmente disfruta trabajar y hacer giras nuevamente. Ha logrado cambiar su vida. Él está priorizando su salud y su trabajo. Estaba viviendo una vida destructiva y las personas cercanas a él estaban preocupadas. Todos están emocionados por cómo cambió las cosas y él también está mucho más feliz”, recalcó la fuente.

