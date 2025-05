Cannes 2025: de la “intuición” de Elle Fanning a la deuda consigo misma que Jodie Foster finalmente saldó

Estrellas de distintas generaciones se dan cita esta semana en la alfombra roja del Festival de Cannes, en la Riviera Francesa, y se confiesan sobre los aspectos más íntimos de su profesión. Entre ellas, Elle Fanning y Jodie Foster ofrecieron reflexiones personales sobre su vínculo con la actuación.

Fanning, quien deslumbró con su papel en Sentimental Value, del director Joachim Trier, se sinceró sobre la forma en que la “intuición” le ha servido de guía a la hora de aceptar encarnar a un personaje, mientras que Foster compartió sin filtros los temores que la acompañaron durante décadas antes de asumir su primer rol protagónico en francés.

Elle Fanning posa durante el photo call con motivo del estreno de la película Sentimental Value en el Festival de Cannes Scott A Garfitt - Invision

En la rueda de prensa de Sentimental Value, el film que para muchos ya es el favorito para la Palma de Oro después de una ovación de más de 15 minutos que recibió la película durante su estreno, Fanning respondió a la pregunta de un periodista sobre si este podría ser su rol más maduro hasta la fecha. “A medida que vas creciendo, el mundo se abre y te ofrecen más papeles. Yo tuve mucha suerte en este sentido. Por otro lado, soy una persona muy intuitiva, me dejo llevar por la intuición. A veces leo un guion y, si sé que no soy la indicada, nunca avanzo si no siento que estoy preparada. He crecido, me siento autónoma en mis decisiones y en la capacidad de expresarme a lo largo de los años en este negocio”, explicó primero la actriz de 27 años.

En su nueva película, la intérprete da vida a Rachel Kemp, una joven estrella de Hollywood a quien el veterano director Gustav Borg (Stellan Skarsgård) ofrece el papel central de su film más íntimo. Inicialmente pensado para su hija -en la ficción- (Renate Reinsve), el proyecto desencadena en un triángulo emocional complejo.

Elle Fanning y el actor sueco Stellan Skarsgard, en la alfombra roja VALERY HACHE - AFP

La actriz también habló sobre su conexión con Joachim Trier. “Leer su guion fue un flechazo. Lo leí rapidísimo. Y, cuando me pasa eso, significa que estoy muy motivada para hacerlo. Lo que más me impactó fue la ternura que hay detrás de cada línea”, dijo. Fanning recordó su primer encuentro con Trier en Oslo, justo antes de comenzar el rodaje de Predator: Badlands en Nueva Zelanda. “Joachim observa, escucha y luego saca de unas cosas que ni siquiera sabías que tenías dentro”, contó.

Los miedos de Jodie Foster

Jodie Foster, la actriz que encarnó a la inolvidable Iris en Taxi Driver, película que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1976, estuvo de regreso en el festival francés con Vie privée, un drama rodado íntegramente en francés. La particularidad no radica solo en el idioma, sino en el hecho de que, pese a hablar francés con fluidez desde niña y haber trabajado con realizadores galos como Claude Chabrol y Jean-Pierre Jeunet, esta es la primera ocasión en que la estrella acepta un rol principal en esa lengua.

Jodie Foster y el saldo de una cuenta pendiente: un rol protagónico en un filme rodado íntegramente en francés VALERY HACHE - AFP

Durante la conferencia de prensa, que dio íntegramente en francés, la artista explicó el motivo de su postergación con dos palabras sencillas pero reveladoras: “Tenía miedo”. Y profundizó: “Tuve propuestas antes, incluso papeles protagónicos de directores que debutaban, pero me daba miedo no estar a la altura por no hablar perfectamente el idioma. Preferí esperar a trabajar con realizadores con más experiencia para sentirme segura”, detalló.

Su vínculo con Francia no es nuevo. Foster creció asistiendo a una escuela francesa en Los Ángeles y tiene una hermana viviendo en Toulouse. “Este país es una parte fundamental de quien soy, pero tardé mucho en animarme a actuar en francés porque no quería parecer una impostora. A veces el miedo te paraliza durante años, y está bien decirlo”, reflexionó.

Jodie Foster, en Cannes SAMEER AL-DOUMY - AFP

“Esto era un deseo de larga data”, confesó la ganadora de dos premios Oscar sobre su primer papel protagónico en una película francófona. “Fue un gran desafío para mí. Esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Esta es la primera vez que tengo tanto diálogo en una película francesa. Lo interesante es que, cuando actúo en francés, me transformo en otra persona: tengo menos confianza y mi voz suena más aguda. Eso da lugar a un nuevo personaje”, reflexionó.

Foster también reveló que dirigir una película francesa era uno de sus grandes anhelos. Sin embargo, reconoció que con memorizar los extensos diálogos de esta producción ya tuvo suficiente reto por ahora.