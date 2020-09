Cansada, Soledad Silveyra respondió a todas las críticas

Soledad Silveyra

Soledad Silveyra está cansada de los rumores que insisten en asegurar que abandona Mujeres de eltrece y que se peleó con Teté Coustarot. Con la excusa de contestar a las críticas, hoy fue la entrevistada del programa que conduce. "Fanny (Mandelbaum) dice que se puede ser una buena actriz y no una buena conductora. Me causó gracia porque desde el primer programa se planteó que se hiciera una presentación no tradicional, como un acting, y ese día me tocaba presentar. La idea de una conducción coral como esta es que cada día una de nosotras lleve adelante el programa. Estrenamos esa idea y sin ensayo de cámara salimos al toro. (...) Fanny hizo Grandiosas que fue un magazine fabuloso, que se emitió en este mismo canal. Es lo que vio y la respeto porque ese día no fue una buena conducción. Tiene razón. Cuando terminé se día, lo llamé a mi hijo y me dijo que parecía una diva al entrar y si hay una palabra que no me gusta es esa, diva", reflexionó Solita, entre risas, pero muy firme en su discurso.

Luego sumó que lo que más la enoja son los rumores de enfrentamiento con Teté. "No, no los entiendo, a no ser que sea otra maldad. Nunca nos peleamos, en absoluto. Tuvimos ocho Zoom antes de arrancar con el programa en los que hablamos de todo y quedó en claro que este es un equipo de cinco mujeres. Mi dolor mayor es que realmente en ningún momento quise protagonizar y lo que más me divierte es que las cinco podamos estar unidas. Me siento en familia en esta empresa como para poder decir lo que me parece. Reconozco que no estuve bien el primer día y no estuvimos bien en general porque hablábamos todas juntas, pero después nos fuimos organizando. Las críticas me duelen cuando se meten con mi ideología, con mi condición de mujer. Mi intención era mostrar la unidad y que de golpe pase esto, me hace preguntar si no soportan ver a cinco mujeres juntas. Acepto las críticas, pero no mientan".

La actriz también se refirió a una antigua pelea que mantiene con Jorge Rial. "Yo estaba como jurado en 'Bailando por un sueño' y una de las participantes era la Niña Loli (pareja de Rial en ese entonces), y me la pasaba mirando todo, repasando, informándome para que no se notara lo poco que sé de baile. Y escribió un tuit que todavía está: "A Solita hay que matarla con un rifle sanitario". Enseguida fui a buscar qué es un rifle sanitario y leí que es con lo que se mata a los animales con peste. Jorge no puede ser tan malo. Me pareció un acto de crueldad enorme. Nunca más le hablé. Creo que fui una vez al programa porque no estaba él".

Finalmente, la actriz y conductora le respondió a Moria Casán, que hace unos días escribió en su cuenta de Twitter un duro mensaje contra ella: "Qué densa Solicienta, tan buenita como una araña pollo de campo". "Qué mala Moria, pero que me diga que parezco un tango es muy lindo. Lo que dice Moria me lo tomo con humor, ya estoy curtida. Amo, valoro y respeto a su hija. Y si amás a una hija también amás a su mamá", remarcó Solita.