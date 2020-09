Evitaron nombrarlo: Juana Viale y Soledad Silveyra ningunearon a Jorge Rial

Juana Viale evitó mencionar a Jorge Rial Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 13:33

Juana Viale y Soledad Silveyra ningunearon a Jorge Rial durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand, ayer al mediodía. Las actrices dijeron que habían olvidado el nombre del conductor y entre risas, decidieron no recordarlo.

Todo comenzó cuando uno de los invitados al programa, Brian Lanzelotta, comenzó a contar su experiencia en la casa de Gran Hermano. Ante los detalles, Viale comentó: "Qué fuerte, yo no sé si podría encerrarme en una casa". Ante la observación, otro de los invitados al almuerzo, Flavio Mendoza, contestó en relación a la cuarentena obligatoria por coronavirus: "¿Pero acá cuánto estuvimos? Seis meses hace que estamos encerrados".

Juana Viale y Soledad Silveyra ningunearon a Jorge Rial 01:10

Video

"Pero ahí es con gente que no conocés", destacó Viale. Ante el comentario, Lanzelotta continuó: "Nosotros nos estábamos matando porque sacábamos a uno, es decir, en votación eliminábamos a un participante, y nos metían a dos. Entonces, dábamos un paso para adelante y diez para atrás, no veíamos la luz. Me hinché las p... y me fui".

Ante el hartazgo de Lanzelotta, Mendoza sostuvo: "Cada año iba cambiando el reality. Es como que ya metían... era un Temaikén, porque era una mezcla. Ya a lo último se mostraban todos en bolas todo el tiempo".

Soledad Silveyra recordó su paso por Gran Hermano y evito nombrar a Jorge Rial Crédito: Captura TV

En ese momento, Silveyra aprovechó para mencionar su paso por la conducción del ciclo. La actriz fue una de las primeras conductoras durante los primeros años de Gran Hermano, y luego le hizo el pase Jorge Rial. "Yo a Gran Hermano lo hice en el 99 y en el 2000. Yo hice los tres primeros. Y después lo hizo el conductor. Ese conductor que no me viene el nombre ahora", dijo entre risas.

"Ay, a mí tampoco. No importa, no es importante", lanzó Viale en complot y también mientras reía.