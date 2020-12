Cantando 2020: sin su compañera, Cachete Sierra dividió al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Este martes, el segundo famoso en salir al escenario de Cantando 2020 fue Agustín "Cachete" Sierra, que esta vez estuvo acompañado por su coach, Estefy Romero. Según explicaron los conductores, Laurita Fernández y Angel De Brito, al momento de presentarlos, Inbal Comedy no pudo asistir por haber tenido contacto estrecho con un caso de Covid-19 positivo.

Marta, la perra del actor, volvió a robarse la previa, recorrió la pista y formó parte de la puesta de "Hace calor", el tema de Los Rodríguez que interpretaron.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6). "Dicen que nunca hay que actuar con un perro o con un niño, porque se lleva toda la atención. ¡A lo mejor, en este caso fue mejor! Estefy, estabas muy nerviosa. Muy bien, te felicito porque hay que salir al toro sin aviso. Después, vamos con nuestro eterno tema que es qué es lo que eligen cantar... Siempre dan vuelta alrededor de lo mismo... No me pasó nada, porque no era para lucirse".

"Me pasó algo extraño... Yo no sabía cómo era la voz de Estefi y me sorprendió mucho. Primero por la voz tan dulce y lo sexy. No te veía con ese perfil. Me sorprendió tanto que me distrajo. Noté piel y química entre los dos. Demasiada. Bien", agregó Karina "La Princesita" (7), entre risas.

"Una grosa Estefy. Cantás súper bien. Sos una profesional y eso se nota. Cachete, a diferencia de mis compañeras, te voy a decir que este tipo de temas los cantan de rocanroleros desafinados, pero es agradable escucharlos. Por eso te van bien. No sonó ninguna alarma. Directamente, Marta no me generó ninguna atención. Estaba atento a la sorpresa de escucharla a Estefy y siento que Cachete es un desastre, pero últimamente, está muy bien, porque está eligiendo bien los temas", expresó, a su vez, Oscar Mediavilla (9).

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, indicó: "Estefy, felicitaciones por este toro. En cuanto a Cachete, soy su fan desde el comienzo. Siempre creí, porque tiene mucho ángel. Me dan ganas de verlos, no me da tensión. Cachete entra ya relajado. Elige brutal el repertorio y al ser actor, la interpreta. Muchas vences podés tener una gran voz y no interpretás. Se mandaron un torazo y no tenemos que obviar a Martita. Me encantó".

