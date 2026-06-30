Cara Delevingne: del infierno de las drogas a la relación que mantuvo con Amber Heard en pleno juicio contra Johnny Depp

Cara Delevingne (Londres, 33 años) ha sido calificada como la modelo más rebelde de la industria. La también actriz y empresaria siempre ha destacado por su actitud desafiante y su cercanía con su público a través de las redes sociales. Pero la misma conducta retadora que la llevó a convertirse en una de las top models mejor pagadas la dirigió en el pasado a perder varios trabajos y a protagonizar escándalos, sobre todo aquellos relacionados con el consumo de las drogas. La multifacética figura ahora se ha sincerado sobre algunos de estos episodios en el último episodio de The Louis Theroux Podcast. Y entre las cosas que nunca había contado, ha hablado de una sobredosis que casi acaba con su vida y ha confirmado el trío sexual que mantuvo con la actriz Amber Heard y Elon Musk, que ocurrió en el ático de Johnny Depp mientras Heard se enfrentaba a su exmarido en una mediática batalla legal.

En 2022, Delevingne acaparó preocupantes titulares cuando los paparazzi la fotografiaron afuera del aeropuerto de Van Nuys en Los Ángeles con un aspecto desaliñado, después de acudir al festival de música Burning Man. Se viralizaron unas fotos en las que lucía demacrada y en las que estaba descalza y de pie con su cuerpo doblado a la mitad. “Estaba mal mentalmente. Acababa de tener una convulsión. No estaba sobria, de eso estoy segura”, ha recordado la modelo sobre ese momento en el programa de Louis Theroux. “Estaba tomando muchas drogas; teníamos una cantidad de tiempo determinada para irnos y yo siempre empaco de más para Burning Man. Cargaba con un montón de maletas; mi cuerpo ya no pudo más y me dio una convulsión”.

En el festival de música, explica, tomó muchas drogas y cuando llegó a su casa buscó “desesperadamente encontrar más porque no había dormido”. “Quizás encontré algo en la casa, lo consumí, fui al aeropuerto y salí sin zapatos. Tenía muchísimas cosas en el pelo después de Burning Man, probablemente no me había duchado, así que estaba lleno de arena”, cuenta. “Me veo totalmente salvaje, como una fiera y mal. Simplemente estoy fumando un cigarrillo y llevo puesta una camiseta de Free Britney o algo así”, dice sobre las imágenes virales.

Margot Robbie, una amiga que estuvo firme junto a Cara Delevingne, en alguno de los episodios que sufrió con las drogas Archivo

Después de hacerse públicas esas imágenes, la modelo y cantante no solo perdió trabajos, sino que preocupó a sus familiares y amigos, revela en el podcast. En aquel entonces, la actriz Margot Robbie ―amiga de la modelo tras compartir el rodaje de Escuadrón suicida― fue fotografiada llorando afuera de la casa de Delevingne. Sin embargo, ese no fue el último episodio con las drogas y al poco tiempo sufrió un incidente casi fatal. “No lograba mantenerme sobria y sufrí una sobredosis. Creo que la cocaína que había comprado contenía opiáceos, o algo así. Me administraron Narcan y terminé en el hospital”, admite la modelo. Fue su novia y pareja actual, la cantante Minke, quien llamó a la ambulancia. “Para la gente que no lo sabe, es como una solución rápida que quita el fentanilo de tus neurorreceptores. Te reanima casi en medio de una sobredosis”, explica sobre ese medicamento el anfitrión del podcast.

Cuando despertó, la cantante “quería morir”. “Lo que haces pasar a la gente que amas, y ver el dolor en su rostro, la vergüenza, eso me da ganas de llorar, y es horrible. Es difícil perdonarse a uno mismo por eso. Fue una de las cosas más dolorosas que me han pasado, así que hacerle eso a otra persona es realmente duro”, cuenta. A partir de ese incidente, Delevingne ingresó a rehabilitación y se mantiene sobria.

“Los celos lo volvieron bastante loco”

Cara Delevingne confirmó que tuvo una relación con Amber Heard en pleno juicio contra Johnny Depp

En el The Louis Theroux Podcast, la cantante, que está en medio de su primera gira, también confirma el escándalo en el que se vio envuelta en el punto más crítico de la mediática batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp. En pleno juicio salió a la luz que Heard supuestamente había realizado un trío sexual con Delevingne y Elon Musk en el ático del actor. Y ahora Delevingne ha confirmado la relación: “Hicimos una película juntos [se refiere a Heard y Depp], y se llamaba Campos de Londres (2018). Él también estaba en la película. Creo que los celos lo volvieron bastante loco. No estaba pasando nada en ese momento. Más tarde, después de que se divorciaron, supongo que sí pasó algo”, revela. “Fuimos cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando estaban pasando por el divorcio, sí, nos involucramos. Pero ella también estuvo involucrada con otras personas”, confirma sobre el romance de Heard con el actual dueño de X y Tesla.

Heard solicitó el divorcio y una orden de restricción de Depp en 2016, acusándolo de haber ejercido abuso durante toda la relación. En 2019, él la demandó a ella por difamarlo en un artículo publicado en el Washington Post y en 2022 ganó y obtuvo una indemnización de 10 millones de dólares por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos. Desde entonces, Heard no ha protagonizado ninguna película y vive en Madrid con sus dos hijas.