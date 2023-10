escuchar

Si bien Carla Bruni mantiene su vida privada en un tranquilo y discreto resguardo, hoy encontró un motivo más que válido para hablar en primera persona. En el marco del mes de la concientización y la lucha contra el cáncer de mama, la cantante y exprimera dama francesa compartió en sus redes sociales un fuerte mensaje: reveló que hace cuatro años ella misma debió luchar contra esta enfermedad y llamó a todas las mujeres a realizarse chequeos periódicos . “Si no me hubiera controlado cada año, hoy no tendría el pecho izquierdo”, sentenció.

A cara lavada, con el pelo suelto, un jean y una camisa escocesa, Bruni emuló una de las escenas más famosas de la película Realmente amor (2003): se sentó frente a la cámara y mostró, uno a uno, una serie de afiches donde escribió su historia. De fondo, una pared plagada de fotografías, un bolso violeta y una vela encendida. El video no tiene sonido: aunque su voz es su principal instrumento de comunicación, esta vez no fue necesaria. La publicación, hecha en Instagram y compartida también por un centro oncológico de París, está cerrada a los comentarios.

“Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama”, reza el primero de los carteles que mostró la artista de 55 años. “Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Tuve suerte de que mi cáncer no fuera todavía agresivo” , continuó. “¿Por qué no llegó a serlo? Porque no tuvo tiempo de crecer. Porque cada año, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no lo hubiera hecho todos estos años, hoy no tendría el pecho izquierdo”, reveló, con la contundencia suficiente de su propio testimonio.

Carla Bruni reveló que atravesó un cáncer de mama hace cuatro años ap - Invision

Además de revelar su problema de salud, Bruni compartió sus dudas al momento de contarlo y qué la llevó a mostrarse vulnerable ante el público. “ Si hago este posteo no es para darles detalles sobre mi salud. Eso no me gusta y dudé sobre hacerlo. Hago esta publicación para mandar un mensaje. Un mensaje fundamental para todas las mujeres que me leen: háganse una mamografía cada año ”, cerró la esposa del expresidente galo Nicolas Sarkozy. Para completar su posteo, Bruni escribió su mensaje en inglés y en italiano.

Sol y relax

A principios de agosto, Bruni fue fotografiada junto a su marido durante unos días de vacaciones en el sur de Francia, donde la madre de la cantante, Marisa Bruni Tedeschi, es propietaria de un encantador castillo situado al borde del acantilado con privilegiadas vistas al mar. La pareja optó por las aguas del Mediterraneo para escapar de las altas temperaturas del verano europeo.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni pasaron unos días de vacaciones en el sur de Francia Cordon Press

Con traje de baño enterizo y patas de rana –principalmente para protegerse de las piedras–, Carla se mostró espléndida “al natural” haciendo gala de sus épocas de modelo top. Ese día, Giulia –la hija que tuvieron en 2011– no fue de la partida.

Sarkozy y Bruni se conocieron hace catorce años, cuando él aún ocupaba la presidencia de su país y el flechazo fue inmediato. Además de Giulia, la cantante es mamá de Aurélien, de 22 años (fruto de su relación con Raphaël Enthoven), mientras que Nicolas es padre de tres varones (de dos matrimonios anteriores).

Para vacacionar con su marido en las rocosas costas del sur de Francia, Bruni optó por patas de rana Cordon Press

Mes rosa

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A su vez, durante todo octubre, el mes rosa, se realizan campañas de concientización y prevención. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en el mundo, según datos de 2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida y es la principal causa de muerte entre ellas.

En 2020, alrededor de 685.000 mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad en todo el mundo. Específicamente en el continente americano, se produjo casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama de ese año. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%), señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

LA NACION

Temas Carla Bruni