La muerte de la reina Isabel II: todas las actrices que la retrataron en cine y en TV

Este jueves murió a los 96 años Isabel II y, con ella, el reinado más largo de la historia. La monarca falleció “pacíficamente” en el castillo de Balmoral, según informó el Palacio de Buckingham; su hijo mayor la sucederá en la Corona británica ascendiendo al trono como Carlos III.

En ese extenso reinado, la reina debió enfrentarse a situaciones trágicas, hechos que le requirieron de inmediato accionar y otros que le exigieron templanza. La mayoría de esos sucesos históricos fueron abordados tanto en cine como en TV con diferentes miradas, siguiendo las diferentes etapas de la vida de la monarca y con actrices que la interpretaron con gran compromiso. A continuación, un repaso de cómo la figura de la reina fue retratada en el mundo de la ficción.

*La reina (2006)

Helen Mirren en La reina Archivo

Helen Mirren brinda una actuación superlativa en el largometraje de Stephen Frears que le valió el Oscar. El guion corrió por cuenta de Peter Morgan, quien luego crearía el popular drama de Netflix The Crown, no exento de críticas y controversias. En cuanto a lo se aborda en la película, el período elegido es acotado pero poderoso: los efectos colaterales de la muerte de Diana Spencer y la reacción de Isabel II en ese contexto. De hecho, el film pone el foco en las charlas periódicas que mantiene la reina con su primer ministro Tony Blair (Michael Sheen), quien le aconseja cómo debe proceder ante una tragedia que todavía sigue conmocionando al mundo. El choque de los puntos de vista signados por las diferentes impresiones que cada uno tenía de la princesa Diana de Gales es el fuerte de una película donde Mirren está presente en la mayoría de las escenas.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Mirren recordó lo significativo que fue el estreno de La reina. “En ese momento, no se había hecho, no se había interpretado a Isabel II. Fue una experiencia que me llenó de temor, porque nadie sabía cómo iba a responder la audiencia y mucho menos el establishment británico”, manifestó la actriz, quien fue invitada a cenar por la reina al palacio de Buckingham. La reina está disponible en Starzplay.

*Un escape real (2015)

Sarah Gadon en Un escape real como Isabel II Nick Wall

A diferencia de La reina, la película de Julian Jarrold, con guion de Trevor de Silva y Kevin Hood, es una comedia dramática más afable que retrata tan solo una noche: la del 8 de mayo de 1945, el Día de la Victoria en Europa, cuando se celebró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, siete años antes de que Isabel se convierta en reina. Jarrold apunta a tramos emotivos entre la monarca (interpretada por Sarah Gadon) y su hermana, la princesa Margarita (Bel Powley) así cómo también a la construcción de viñetas propias de una comedia de enredos, que se suscita cuando ambas deciden festejar la rendición alemana por fuera del palacio de Buckingham.

Un escape real muestra a una Isabel sin las presiones que sufriría tan solo unos años después en esta suerte de fábula que reimagina su vida como una civil que puede moverse en libertad por la ciudad que tanto le ha dado. Un escape real está disponible en Amazon Prime Video.

*Spencer (2021)

Stella Gonet como Isabel II en Spencer

Si bien las intervenciones de la reina Isabel II en la onírica producción de Pablo Larraín son pocas, la contundencia en la interpretación de la escocesa Stella Gonet contribuye a la atmósfera pesadillesca de un film que, al igual que La reina, también elige una ventana narrativa estrecha: la Navidad de 1991 en Sandringham, cuando Diana (Kristen Stewart, nominada al Oscar por este papel) habría tomado la decisión de cortar lazos con la monarquía.

En este caso, el cineasta chileno, al mostrarnos los sucesos a través del lente de su protagonista y apuntalado por el guion de Steven Knight, nos presenta a la reina como una mujer controladora, obsesiva con cada paso que da la esposa de su hijo Carlos, y con miradas que fulminan a Lady Di en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Spencer está disponible en Amazon Prime Video.

*El discurso del rey (2010)

Freya Wilson en El discurso del rey como Isabel a sus once años

El realizador británico Tom Hooper triunfó en los premios Oscar con esta película que focaliza en la lucha del rey Jorge VI, padre de Isabel II y su predecesor en la corona, contra una tartamudez que no le permitía dirigirse a la población con el ímpetu con el que anhelaba hacerlo. El film muestra, con cierta candidez, el vínculo que forja con el logopeda australiano Lionel Logue (Geoffrey Rush), uno de sus pilares junto a su esposa Elizabeth Bowes-Lyon (Helena Bonham Carter, quien luego interpretaría a la princesa Margarita en The Crown).

La preparación de ese discurso clave que se transmitirá luego de la resonante abdicación de su hermano, Eduardo VIII, es la columna vertebral de un film que fue del agrado de Isabel II, quien aparece retratada en el largometraje en su infancia (más precisamente a los once años) e interpretada por la pequeña Freya Wilson. La soberana declaró sentirse “muy conmovida” por la película que le fue proyectada antes de su estreno mundial. El discurso del rey está disponible en HBO Max.

*7 días en el infierno (2015)

June Squibb en 7 días en el infierno

La popularidad de la reina Isabel II fue lo que propulsó su aparición en cine y en TV con propuestas tan contrastantes. En el mockumentary (falso documental) de HBO 7 días en el infierno, la monarca interviene para intentar ponerle un punto final a un partido de tenis que se prolonga una semana y que tiene a dos contrincantes con actitudes opuestas. Aaron Williams (Andy Samberg) es catalogado como “el chico malo del tenis”, un jugador profesional que, al mismo tiempo, se entrega a los excesos y no puede controlar su temperamento. Por otro lado, está el británico Charles Poole (Kit Harington), un joven retraído y de pocas palabras que queda opacado por la figura de Williams.

En esta parodia a los documentales de testimonios impostados dirigida por Murray Miller, June Squibb (la reconocida actriz nominada al Oscar por Nebraska) se pone del lado de Charles y le mete presión (telefónica y presencialmente en la cancha) para ganar el partido de manera definitiva. 7 días en el infierno está disponible en HBO Max.

Austin Powers en Goldmember (2002)

Jeannette Charles en Austin Powers como la monarca

En la línea de 7 días en el infierno, la tercera entrega de la sátira de espías de Austin Powers, Goldmember, mostraba al protagonista interpretado por Mike Myers, en un intercambio con la reina, quien le da el título de caballero luego de haberse comportado heroicamente. La elegida para personificar a Isabel II fue la británica Jeannette Charles, quien ya había abordado la figura de la reina en otras oportunidades por su parecido físico con ella. A Charles pudimos verla en el programa de Lorne Michels, Saturday Night Live y, entre otras películas, en La pistola desnuda y Juego de gemelas. De esta última comedia, sin embargo, se decidió eliminar la secuencia en la que la reina hacía su ingreso a la trama.

“La prensa siempre me vio como una imitadora que quería dejar mal parada a la reina, pero yo siempre la respeté mucho y jamás hubiese hecho algo que impactara negativamente en la monarquía”, expresó la actriz en una entrevista con The New York Post.

*The Crown (2016)

Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, las tres actrices elegidas para interpretar a la Reina Isabel II a lo largo de los años

En junio de 2021 se informó que Isabel II se había dispuesto a ver la primera temporada de The Crown, la serie de Peter Morgan para Netflix en la que fue interpretada por Claire Foy en sus primeros años de reinado. Finalmente, se reveló que a la soberana le había gustado el retrato que Morgan hizo de ella durante la primera parte de la trama. La noticia sorprendió porque la familia real mostró su descontento con la descripción que hace la ficción de sus integrantes. El también fallecido Felipe de Edimburgo y el sucesor de Isabel II, su hijo Carlos, no estuvieron de acuerdo con los contenidos de la cuarta y hasta el momento última temporada.

Claire Foy en The Crown

El visto bueno de la reina a la primera temporada podría estar vinculado con la bravura con la que Foy la interpreta (lo propio haría en la segunda entrega, por la que se llevó el Emmy y que abarcó el período 1956-1964) cuando, tras embeberse de los pormenores del protocolo y en pleno duelo por la muerte de su padre, saca toda su fuerza para estar a la altura de los requerimientos de la monarquía británica. En la tercera y cuarta temporada, el peso de la historia recayó en Olivia Colman, quien también obtuvo el premio de la academia televisiva por su personificación de una Isabel II con mayor experiencia, y con una actitud más férrea ante los sucesos a los que debía enfrentarse, siempre con la corona como prioridad.

Olivia Colman en The Crown Netflix

“Tanto en la primera como en la segunda temporada los guiones son hermosos, por lo que me emocionó mucho ver que en esta también”, contó Colman, quien tuvo brillantes intercambios con Gillian Anderson, una perfecta Margaret Thatcher. La última vez que vimos a la actriz como la reina (la cuarta temporada abarcó de 1979 a 1990), su rostro lucía incómodo para la foto familiar en la que Lady Di emergía como figura disruptiva, una postal perfecta para lo que se vendrá en la próxima entrega de la serie.

Imelda Staunton será la próxima reina Isabel II en la quinta temporada de The Crown NETFLIX

La quinta temporada mostrará la vida de la realeza durante los años 90 y sus hechos indelebles: la polémica entrevista de Diana Spencer con Martin Bashir, el divorcio del ahora rey Carlos III, la muerte de ésta en un accidente; el fallecimiento de la princesa Margarita y de la Reina Madre, además de los 50 años de matrimonio de los reyes. La actriz elegida para interpretar a Isabel en su últimos años es Imelda Staunton, nominada al Oscar por Vera Drake.

A message from Imelda Staunton, our new Queen Elizabeth. Season 5, coming November 2022. pic.twitter.com/OfpgrPGOXx — The Crown (@TheCrownNetflix) September 25, 2021

“Está claro que The Crown no es un documental ni está tomado de los diarios de la reina. Es una serie que requiere de la imaginación de los espectadores y hay que confiar en su inteligencia”, expresó Staunton, quien deberá reflejar cómo lidió la monarca con el llamado “annus horribilis” de la reina en 1992. De acuerdo a la cuenta oficial de Twitter de la serie, The Crown volverá en noviembre a Netflix.