Carmen Barbieri descubrió en vivo el resultado de la prueba de ADN: Alicia no es su hermana

Finalmente, después de una larga espera, llegó el gran día. Este miércoles, Carmen Barbieri recibió el resultado de la prueba de ADN que se hizo con Alicia, la supuesta hija de Alfredo Barbieri, y lo descubrió en vivo junto a sus televidentes. Tras develar el negativo, la conductora confesó: “ Me da nostalgia porque me entusiasmaba mucho tener una hermana a esta edad, pero la voy a tener como amiga ”.

“Es un día especial. Está llegando el resultado del ADN. Por sí o por no está todo bien, nos vamos a juntar a charlar bastante”, dijo la conductora de Mañanísima ni bien ingresó al estudio este miércoles. Ante los nervios de sus panelistas por saber qué resultado había arrojado la prueba, Barbieri contó que estaba un poco ansiosa pero contenta de que Alicia se haya acercado a ella con esta duda.

Mientras el sobre llegaba a los estudios de Ciudad Magazine, la actriz aprovechó para recordar al fallecido Cacho Fontana, para hablar del bullying que se vive en las redes sociales a raíz de lo que sucede en El Hotel de los Famosos y para cocinar con Samanta Casais barritas de chocolate.

Si bien la incertidumbre y expectativa crecía minuto a minuto, hubo que esperar hasta el final del programa para conocer el resultado. Con el sobre en su mano y muy nerviosa, la capocómica expresó: “Bueno, Alicia te mando un beso enorme. Estará nerviosa. Hablamos un poquito ayer y está ansiosa por saber si mi papá era su papá” . Sin embargo, no se animó a abrir el documento y le pasó la responsabilidad a su panelista Pampito Perelló Aciar.

“Ayer se cumplieron 37 años de la muerte de mi papá”, comentó la hija de Alfredo Barbieri destacando la casualidad mientras presentaba un informe homenaje al capocómico. “Era un gran artista, buen bailarín, un gran cantante. Se fue muy joven a los 60 años, falleció en Puerto Rico. Gracias por este recuerdo tan lindo”, relató emocionada.

Finalmente, a tan sólo cinco minutos de que termine el matutino, Pampito tomó el sobre y develó el tan ansiado resultado. Sin embargo, antes hizo un par de explicaciones sobre los valores del estudio. “Del 0 a 25 por ciento es negativo; de 77 a 99 por ciento es positivo. Es un resultado exacto y lo que dice el informe no tiene falla”, aclaró el panelista antes de develar el número.

“Certifico por la presente que Carmen Barbieri junto a Marta Alicia se presentaron en nuestra institución el día 24 de junio para realizarse un estudio de ADN de hermandad (…). El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. El porcentaje es de 0 por ciento ”, leyó el periodista despejando todo tipo de dudas y mostrando la prueba ante las cámaras.

Un poco desilusionada, Carmen tomó la palabra: “Bueno, quiero que se quede tranquilo mi hijo. No me pongo triste, pienso en Alicia que hace tantos años está buscando su identidad. Le habían hablado de mi papá desde chiquita”, comentó. Y enseguida, le mandó un mensaje a la mujer: “ Lo que yo le digo es que se quede tranquila porque igual vamos a charlar, nos vamos a ver. Le mando un beso enorme ”, expresó.

Ante la intriga de Pampito por saber cómo se sentía con esta noticia, la conductora confesó: “Estoy bien. Me dio nostalgia porque me entusiasmaba mucho tener una hermana a esta edad, pero la voy a tener como amiga. Ahora me encantaría ayudarla a encontrar su verdadera identidad”, remató.

“La veía parecida”

Minutos después, Barbieri fue interceptada en los pasillos del canal por los conductores de Socios del espectáculo. “A mí me hubiera encantado que sea mi hermana porque se agrandaba la familia; somos muy pocos los Barbieri. Cuando me encontré con ella, fue muy lindo, emotivo, lloramos. Si era mi hermana bienvenida sea, y si no podemos ser amigas. Le debo un té y vamos a charlar y hablar de nuestras historias. Tiene una historia de vida muy dura ”, indicó ante las cámaras del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Alicia y Carmen Barbieri se realizaron un estudio de ADN para saber si son hermanas (Captura Mañanísma)

Tras asegurar que el resultado es seguro, la actriz explicó: “Se comprobó porque también se hizo entre mí y otra persona para ver como daba y si es seguro. Fue a Estados Unidos y es legal. Si se inician trámites de pedidos de herencia hay que hacer otro acá, pero este dio 0 por ciento”.

Mientras confirmó que se enteró ante las cámaras de su matutino, Barbieri reveló de donde surgieron las sospechas de Alicia: “Yo me enteré acá. Ella dice que conoció a mi papá y lo veía entregarle a su abuela un sobre con plata y no sabe por qué. Cuando yo la vi sentí algo raro, una vibración positiva porque me daba que sí, la veía parecida ”, contó al tiempo que aclaró que nunca pensó que estaba diciendo esto para sacar provecho.

Por último, la conductora hizo referencia al programa A la Tarde, donde se conoció por primera vez la historia de Alicia: “No estoy enojada. Si me molestó algo fue que cuando hablaban de la muerte de su mamá ponían la foto de mi papá atrás, y él no se puede defender”, aclaró una vez más. Y agregó: “No me interesa darles notas. Me tienen de hija, si les sirve y les da rating, bienvenido sea”.