Tras hacerse la prueba de ADN, Carmen Barbieri presentó a su supuesta hermana: “Cuando nos vimos, nos abrazamos”

Después de tanta espera, finalmente Carmen Barbieri y su supuesta hermana, Alicia, se encontraron cara a cara y se hicieron la prueba de ADN que, en 10 días, arrojará si realmente son familia. Este lunes, el ciclo Mañanísima mostró imágenes exclusivas de lo que fue el encuentro y la primera nota juntas después de hacerse el análisis.

“¿Cómo fue el encuentro?”, preguntó esta mañana el panelista Pampito Perelló Aciar, muy intrigado. “ Emocionante. Cuando nos vimos, nos abrazamos. Fue un abrazo largo y maravilloso. Todavía no encuentro la palabra de lo que sentí: emoción, sorpresa ”, comentó Barbieri aún conmovida por lo que vivió el viernes al mediodía. Tras contar que sólo estaban los íntimos (su abogado, su asistente Penka y un sobrino de Alicia), la conductora reveló: “En un momento le pedí que se saque el barbijo para ver si éramos parecidas, y sí: la sonrisa, los labios. Cuando la abracé sentí a una Barbieri”.

Como si fuera un reality, su ciclo Mañanísima fue el encargado de mostrar el minuto a minuto de este gran encuentro, donde la actriz y su supuesta hermana se sometieron a un test de ADN para saber si realmente la mujer de 67 años es hija de Alfredo Barbieri. “ Estoy emocionada porque nunca me pasó una cosa así, ojalá sea todo para bien. Quisiera que ya esté el resultado; me encantaría que sea mi hermana ”, dijo la capocómica ni bien llegó al laboratorio.

Sin embargo, la emoción mayor ocurrió a la salida, cuando Barbieri se mostró por primera vez junto a Alicia. “Ya está, no fue tan difícil. No duele ni nada. Es como si fuera el hisopado por Covid”, contó respecto al estudio que le hicieron por saliva. Mientras la conductora advertía estar muy emocionada, presentó a su supuesta hermana ante las cámaras. “Estamos las dos emocionadas. Alicia, vení conmigo. Hay que entender que ella no es del medio, aunque si sos mi hermana vas a serlo; lo lamento por vos”, le dijo, entre risas, con total complicidad.

“Fue emoción total, la verdad que nos abrazamos, no nos conocíamos personalmente y estoy feliz”, indicó mientras la mujer se animaba a susurrar algunas palabras: “Después de tantos años, nunca me animé”, confesó tímidamente. “Hace muchos años que tiene esta duda, yo le dije: ‘¿Por qué no antes?’ Incluso hubiese estado vivo mi papá y podría haberlo aprovechado tres o cuatro años”, se lamentó la mamá de Federico Bal.

Enseguida, Alicia explicó por qué contó su verdad después de tantos años. “ No es que me duela, es que siempre tuve la duda, yo estoy esperando el resultado. Hace 40 años no había esto, no existía el ADN. Ahora a esperar. Estoy muy nerviosa, me cuesta esto porque no estoy acostumbrada. Es mucha emoción ”, señaló.

Tras advertir que son muy parecidas y tienen casi la misma altura, Alicia se sacó el barbijo y mostró el parecido. “Y si no somos hermanas, vamos a hacer amigas. Si es negativo seremos muy buenas amigas, si es positivo muy buenas hermanas el tiempo que nos quede de vida”, remató Barbieri emocionada.

Semanas atrás, Barbieri se enteró de la existencia de una mujer que tenía la sospecha de ser hija de su padre, Alfredo Barbieri, fallecido el 6 de julio de 1985. Debido a la ausencia física del actor y humorista argentino, la capocómica decidió presentarse ante la Justicia para un examen de ADN.

“Es muy parecida a mí. Mi hijo dice que no, Sofía (novia de Federico), dice que un poco sí. La estuvimos viendo. Tengo una foto de ella de cara, con un perfil exacto. Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo”, bromeó un mes atrás Carmen Barbieri, en Mañanísima.