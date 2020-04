La capocómica contó cómo se encuentra su hijo tras comenzar el tratamiento de quimioterapia Fuente: Archivo

A principios de marzo Federico Bal conmocionó a todos al confirmar que padece cáncer intestinal . Desde ese momento su familia y su novia, Sofía Aldrey , lo apoyan en cada etapa del tratamiento. En las últimas horas Carmen Barbieri contó cómo está su hijo después de las primeras sesiones de quimioterapia : " Está delgado, cansado y no se siente bien" .

En diálogo con Marcelo Polino en Radio Mitre, la capocómica expresó: "El tratamiento es bastante fuerte, es una quimioterapia con rayos al mismo tiempo. Vivo rezando , pensando en Fede". Acongojada y preocupada, también aseguró que su hijo siente muchos dolores, duerme muchas horas por los sedantes y está muy debilitado.

"Lo vi por el vidrio hace tres días, porque pasa a saludarme a la distancia cuando va a la clínica. Lo vi bien, pero mucho más delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, eso es un bajón ", continuó. Tal como dijo en ocasiones anteriores, Barbieri volvió a agradecerle públicamente a la novia de su hijo por haberlo llevado al hospital: "Sofía lo llevó de las orejas a hacerse los estudios. Fueron a los mejores especialistas, saltó que tenía cáncer y parece ser que lo agarraron a tiempo; ojalá que sea así".

La productora teatral también recalcó que el contexto de pandemia de coronavirus no ayuda, porque no puede ver a Federico por precaución, y se aferra a lo que le dicen los médicos: "El tumor es muy grande, maligno y está muy cerca del recto , pero él tiene mucha fe y los doctores me dicen 'quédese tranquila que le estamos reduciendo el tumor para poder operarlo'". Y cerró esperanzada: "En el 30 por ciento de estos casos se reduce de tal manera que desaparece, así que estoy rezando por eso".