Carmen Barbieri recordó una extraña anécdota con Guillermo Francella cuando eran novios e iban camino a Carlos Paz

Aunque muchos no lo crean, Carmen Barbieri y Guillermo Francella fueron novios. Y si bien ya es cosa del pasado, ambos guardan los mejores recuerdos de aquel amor de juventud que duró casi dos años. De hecho, este lunes la conductora de Mañanísima contó una particular anécdota que vivió junto al actor camino a Carlos Paz, donde tras un enojo el protagonista de Casados con hijos la hizo bajar del auto y la dejó en medio de la ruta.

“Salí dos años con él, es divino. Te morís de la risa. Yo estaba muy enamorada de él pero se terminó” , comentó la capocómica esta mañana en su programa. Tras aclarar que este romance fue cuando eran muy jovencitos, Barbieri reveló cómo era el actor por aquel entonces. “Me hacía reír mucho. Cuando empecé a salir con él no era este Guillermo Francella. Venía haciendo teatro off hacía rato y tenía una inmobiliaria con su hermano, que le mando un beso enorme. Quiero mucho a su familia”, indicó.

La conductora recordó una de las tantas anécdotas que vivió con el actor. “Íbamos en el auto, haría un mes que estábamos saliendo. Era verano, íbamos a Carlos Paz. Y yo le pregunte: ‘¿cómo era tu nombre?’. Pero no es que no sabía el nombre Guillermo, no me acordaba el apellido. Paró el auto y me dijo: ‘¿cómo que no sabés mi nombre?’ Se enojó de una manera que me causo gracia... y me hizo bajar del auto”, relató ante la sorpresa de su panel.

La exvedette también estuvo en pareja con Daniel Scioli, Jorge Porcel, Beto César y, claro está, Santiago Bal, padre de su único hijo, Federico

Si bien esta situación hizo reír mucho a la actriz, el final fue inesperado para ella. “Yo me bajé en plena ruta, nos faltaban pocos kilómetros para llegar a Carlos Paz y me bajé descompuesta de la risa. Me tiré en el pasto a reírme. Dije: ‘que tipo gracioso’ y se fue. Nunca más volvió a buscarme. Tendría que haberlo dejado ahí”, bromeó.

“Éramos dos locos, pero tanto nos reíamos y nos queríamos que...”, agregó con cierta nostalgia sin terminar la frase. “Le mando un beso enorme porque tiene una familia que adoro. No quiero faltarle el respeto a su mujer. Éramos novios de muy jovencitos”, remató.

En 2020, en Hay que ver (Canal 9), la actriz había comentado sobre su vínculo con Francella: “No convivíamos pero los fines de semana se quedaba en casa. La pasamos muy bien. Yo amaba a su madre y a toda su familia, una gran familia. Pero ahora tenemos una relación distante. Me saluda, pero de lejos”, ríe con picardía. “Es una relación rara porque ahora nos vemos y es ‘hola’, ‘chau’. Nunca más entablamos una conversación. Él es muy duro cuando me ve. No sé si se pone nervioso o qué pero la que me saluda genial es su mujer, y sus hijos son encantadores. Con él es un ‘hola’ y sigue de largo”.

Los amores de Carmen

Karina Rabolini fue quien habló públicamente del romance entre Barbieri y Scioli Prensa Scioli

La exvedette también estuvo en pareja con Daniel Scioli, Jorge Porcel, Beto César y, claro está, Santiago Bal , padre de su único hijo, Federico. Es sabido que su relación con Jorge Porcel fue intensa y que él le confío sus traumas más íntimos. Ella supo acompañarlo en un tratamiento para bajar de peso. Gracias a su estímulo, el humorista llegó a bajar 80 kilos. Francella y Scioli fueron amores poco difundidos. Fue Karina Rabolini, aún en pareja con Daniel Scioli, quien contó públicamente que él había tenido un romance con Carmen Barbieri. Ninguno de los dos lo negó, al contrario, se refirieron con mucho afecto a aquella aventura casi de adolescentes. Con el humorista Beto César, la difusión del romance fue sin bajo perfil: Carmen Barbieri se casó dos veces con él, una de ellas en la ciudad de Las Vegas. “Una vez no me quedó claro, entonces reincidí”, suele decir con su habitual ironía. La pareja, que se estableció en 1982 y duró hasta 1985 contó con la aprobación de Ana Caputo, su exigente madre que, según Carmen, era díficil de complacer.

Carmen Barbieri: “El amor de mi vida fue Jorge Porcel y el hombre de mi vida ha sido Santiago Bal”. Mauro V. Rizzi

Su historia con Santiago Bal fue diferente, se conocieron en Villa Carlos Paz, durante la temporada de verano, a inicios de 1986. Protagonizaban la comedia Lo que no se ve en TV, junto a Carlos Rotundo y Adriana Brodsky, entre otros intérpretes. A poco de debutar, Bal aprovechó que su personaje debía entregarle una nota al personaje que le daba vida Barbieri para escribirle una declaración de amor real. “El amor de mi vida fue Jorge Porcel y el hombre de mi vida ha sido Santiago Bal”, suele declarar conmovida la artista.