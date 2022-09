Carmen Barbieri se despidió entre lágrimas de Lino Patalano: “Nadie se va a olvidar de vos. Te amamos”

Carmen Barbieri no pudo contener las lágrimas al recordar a su querido amigo Lino Patalano. El productor teatral murió el sábado de forma sorpresiva y la capocómica le dedicó unos minutos en su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine), para recordarlo. “Nadie se va a olvidar de vos Lino. Te amamos”, expresó.

“Perdimos a un amigo”, arrancó Carmen su programa hoy, luego de la triste noticia de la muerte de Patalano. Tras resaltar que era una persona muy amable y cariñosa y que por eso todos en el ambiente del mundo del espectáculo lo querían, habló del dolor en primera persona: “Para mí, siempre va a estar presente, siempre va a estar vivo en el recuerdo”.

Lino Patalano, en el Maipo Alejandro Guyot

Consternada por la noticia, Barbieri reveló que ayer en medio de la tristeza abrió el WhatsApp, buscó su contacto y leyó sus mensajes. “Le debía un café. ¡Yo que trabajo tanto! Ahora, cuando se va la gente, vos decís: ´Pucha, perdí el tiempo´”, se lamentó, y destacó que Patalano también estaba muy atareado con “su Maipo querido”. “Me quedó ese mensaje: ´¿cuándo vamos a tomar un café?`”.

Tras revelar que con Patalano cumplían años el mismo día, el 21 de abril, Barbieri contó que siempre se mandaban mensajes. Incluso compartió al aire el último que le grabó su entrañable amigo. Luego repitió que, como el resto del ambiente artístico, quedó “helada” con la noticia. En relación al motivo del fallecimiento, Carmen recordó que hace poco tiempo él se cayó en la bañera y debió ser intervenido quirúrgicamente. Luego se volvió a caer y tuvo que volver a ser operado.

“Te amo, Lino. Siempre vas a estar vivo porque te voy a tener en mi recuerdo en cada cosa”, dijo con la voz entrecortada la actriz y conductora, antes de presentar un informe sobre el histórico productor. De vuelta al piso, Carmen repasó sus notas con Lino, algunas historias del Maipo cuando acompañaba a su papá a actuar y compartió imágenes del velatorio, que se realizó en el mismo teatro.

Despedida de Lino Patalano en el cementerio de la Chacarita Gerardo Viercovich

“Qué lástima, yo no me acostumbro a perder a los amigos, a la gente que me quiere. Mi hijo me dice: ´Mamá, amigate con la muerte´. No, qué me voy a amigar con la muerte, que es lo que me saca a mis amigos”, expresó Barbieri con los ojos llenos de lágrimas. Y sumó: “Siempre digo esto y lo siento, de verdad que siguen vivos si los recordás y que la única muerte es el olvido. Nadie se va a olvidar de vos, Lino. Te amamos”.

El mundo del espectáculo, en shock

Fue la cuenta oficial del Multiteatro Comafi, propiedad del productor y empresario Carlos Rottemberg, la encargada de dar a conocer la noticia sobre la partida de Patalano. “El sorpresivo fallecimiento de Lino Patalano pega un doloroso golpe para la comunidad artística. Desde esta Casa Teatral acompañaremos a su familia, amigos y colegas en estas horas tan tristes”, dice el breve texto publicado este sábado al mediodía.

Según pudo saber LA NACION, Patalano se sometió hace una semana a una operación de cadera, de la que se venía recuperando favorablemente, hasta que este sábado por la mañana sufrió una descompensación. Sus restos fueron velados en el Maipo, el emblemático teatro que dirigió durante décadas.

Hasta hace tres años, Patalano fue dueño de aquella casa teatral ubicada en la calle Esmeralda y productor de sus más grandes espectáculos. Incansable, en el último tiempo fue el encargado del desembarco de Mauricio Dayub en España con El equilibrista, productor de la gira por aquel país de Ricardo Darín y Andrea Pietra, con Escenas de la vida conyugal, y de los espectáculos de Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich. Además se desempeñaba como director artístico del complejo Roxy-Radio City de Mar del Plata.

En su última entrevista, concedida a LA NACION, el director y productor contó que el año pasado debió bajar su nivel de actividad debido a algunos problemas de salud. Antes de su última intervención quirúrgica, ya lo habían operado dos veces de la columna, tenía una prótesis de titanio en su hombro y le habían extirpado un riñón. Sin embargo, estaba feliz de haber inaugurado en el barrio de San Telmo el espacio Cástor y Pólux, un ámbito que remite a los históricos café concert que él mismo creó en los años 70.