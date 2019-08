Carolina Oltra habló sobre el accidente en el que murió su papá y aseguró que no busca justicia

25 de agosto de 2019 • 00:39

El 15 de marzo de 1995, el hijo del ex presidente Carlos Menem falleció luego de que el helicóptero en el que viajaba a Rosario se precipitara. En él también iba Silvio Oltra, padre de la modelo Carolina Oltra, quién murió en el accidente.

"Siempre me preguntan qué fue, si un accidente o un atentado. Yo no tengo la respuesta, es la gran incógnita", dijo Carolina en PH: Podemos Hablar, programa al cuál estuvo invitada este sábado. " Dicen que fue un atentado directamente, pero a mi no me resuelve que me digan fue esto, fue lo otro. No voy a gastar el poco tiempo de vida que tengo en averiguar eso, porque en realidad no voy a conseguir lo que quiero, que es a mi papá".

La modelo, que tenía 9 años cuándo perdió a su padre, busca enfocarse en las cosas buenas. "Prefiero gastar mi energía en vivir la vida y tratar de ser una buena mamá. Además, si fue un atentado no fue hacia mi papá".

Oltra explicó que siempre estuvo al tanto de la causa. "Estuvo el Presiente en su momento. Se abrieron 25 millones de causas, murieron millones de testigos, abrieron el cajón del hijo... Yo no tengo ganas de que estén manipulando un cuerpo, me parece un espanto. Nada chicos, ya está. ¿Para qué? Ellos quizás sí porque necesitan encontrar al culpable para encerrarlo, pero yo no quiero encerrar a nadie, no me interesa".

Además reflexionó sobre el hecho de que el foco estuviese siempre puesto en Menem Jr. y la familia del ex presidente, cuándo ellos también sufrieron mucho cuándo se estrelló el helicóptero. "Cuando yo era chica mi mamá estuvo complicada, ella recibió amenazas".

"Mamá en ese sentido piensa igual que yo, soltar. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con resentimiento, con bronca, sino te quedás inmerso en eso y no avanzás".