Ya recuperada del coronavirus, Charlotte Caniggia volvió a la pista del Cantando 2020 más combativa que nunca. Tanto delante como detrás de cámara, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia defendió a su hermano Alex, acusó a algunos participantes del certamen de tener "privilegios" en el reality y disparó contra las panelistas del ciclo de eltrece, Los ángeles de la mañana.

"Me pareció super irrespetuosa la actitud que Mediavilla tuvo con mi hermano cuando muchos participantes se creen mil y cantan mal. Acá tienen que opinar sobre el canto, no sobre la persona y eso me molestó mucho porque yo también hago un personaje, yo no soy así todo el día", comentó sobre el enfrentamiento del jurado con su hermano que finalmente desencadenó en su renuncia al certamen.

"Alex es super amable, super buena persona, la gente no lo conoce así que que se callen la boca y dejen de opinar. Todos, las angelitas también que son unas taradas todas. No da notas porque ustedes denigran, humillan y descalifican a las personas, entonces no da ganas de darles notas. Es como si yo tuviera un programa con todos mis amiguitos y dijera barbaridades de ustedes", lanzó mirando a cámara en una nota con LAM.

Ante la sorpresa de la cronista del ciclo de eltrece por sus palabras, Charlotte redobló la apuesta: "Tengo mi lugar, no voy a dejar que nadie me humille, ni hable mal de mí, ni perjudique mi imagen. Así que bueno... el que habla mal de mí carta documento, me van a tener que pagar si quieren hablar mal de mí. Voy a estar super atenta a todo", lanzó en tono amenazante.

En cuanto a los participantes que tienen privilegios dentro del certamen de canto, opinó: "Hay varios que van a fiestas y nadie dice nada. A Lizardo (Ponce) lo tapan porque es amiguito de Lourdes Sánchez. Hay otros participantes que se meten con la salud de un jurado [en referencia a Lola Latorre y Lucas Spadafora] y no le hicieron lo que le hicieron a mi hermano. Mi hermano no faltó el respeto nunca. Acá hay gente más creída que mi hermano y nadie los baja del pony". Tras desmentir las versiones que aseguran que estaría separada de su novio Roberto, expresó: "Estoy con mi novio. (...) Estamos super bien. Porque se separó mi hermano ¿me tengo que separar yo? No quiero hacer mi relación pública y ya piensan que estamos separados".

Y enseguida volvió a hacer referencia a las angelitas, en especial a Cinthia Fernández a quien cuestionó por hacer su vida pública en las redes. "A ella le garpa mostrar a las hijas, no usés a tus hijas, mi amor. La gente que graba todo es porque tiene un vacío adentro. No tiene por qué grabarlo todo, la gente vive la vida", remató.

La respuesta de las angelitas

Tras escuchar los dichos de la mediática, todas las panelistas pidieron su derecho a réplica. La primera en contestarle fue Fernández, quién se sintió visiblemente afectada al ser cuestionada como madre. "Se metió conmigo. Lo que dijo de mis hijas es para juicio y se lo voy a hacer. No me puede juzgar como madre ni decir que estoy exponiendo a mis hijas, o que estoy currando. Igual que hacía la madre con ella (...). Ya que estás tan canchera, te va a ir a vos la carta documento", disparó furiosa.

Otra que se sumó al envío de una carta documento fue Karina Iavícoli. "Yo tampoco me considero ninguna tarada y también le voy a mandar una carta documento. Me parece una falta de respeto. Se ha llenado la boca hablando mal de este país que ha sido muy generoso con ella porque está trabajando acá. La verdad que no le veo ningún talento, sino hubiese triunfado en otro lugar", señaló molesta.

Sin embargo, la periodista también le dedicó unas palabras a su hermano mellizo. "Y le recuerdo que cuando hablamos de su hermano, solo hablamos de cómo él se muestra", reveló. Andrea Taboada también aseguró que va a iniciar acciones legales como sus compañeras. En tanto, Mariana Brey prefirió adoptar una postura más irónica con la participante del Cantando 2020: "A mí me da mucha pena, no me afecta para nada lo que dijo. Ella es así, sé quien la crió porque la madre lo ha hecho de forma pública diciendo un montón de barbaridades, así que de acá le mando un besito y ojalá le vaya super bien en el certamen".