Charlotte Caniggia, molesta con la devolución del jurado del Cantando 2020: "Era obvio que iba a pasar esto" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 11:59

Entre las nuevas incorporaciones al Cantando 2020, Charlotte Caniggia es uno de los nombres que se sumó al certamen de eltrece. Tras su debut en la pista, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se enojó por el bajo puntaje que obtuvo y criticó duramente al jurado por sus devoluciones.

"No, no estoy enojada, ya está. No me molestó nada, era obvio que iba a pasar esto, pero es un show, critican, tiran mierda y ya estoy acostumbrada. Canto para el culo, pero bueno está todo bien, no me importa", comentó al finalizar su participación en una nota con Los ángeles de la mañana.

La mediática confesó que no se sorprendió con las críticas del jurado y le agradeció a Marcelo Tinelli por alentarla siempre. "Es un capo, es el único que me banca acá. Pero me acostumbraré y listo. Yo canto muy mal en español, canto como una mexicana borracha, pero bueno la gente no entiende eso. Ojalá que la próxima me dejen cantar un tema en inglés", expresó molesta.

En cuanto al debut de su hermano Alex Caniggia, que también se incorporó al certamen en los últimos días, advirtió: "Me gustó, cantó muy bien, sorprendió". Y enseguida, la morocha habló sobre cómo está la relación con su familia por estos tiempos: "Muy bien, todo está tranquilo, todo está bien".

Sin embargo, y no conforme con su respuesta, Andrea Taboada indagó especialmente sobre el vínculo con su otro hermano Axel, que hace unos días sorprendió con un extraño posteo en Instagram. "Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida, qué lastima que no lo estás. M.", escribió el artista plástico dando a entender que la relación con su madre, Mariana Nannis, no estaría pasando por el mejor momento.

"La gente sube memes porque a veces está medio bajón. Yo a veces subo memes de la vida y no estoy deprimida y la gente cree que sí. No sé, no puedo opinar. Cada uno pone lo que quiere en sus redes. Hablo con él, está todo bien, pero no sé lo que sube", opinó al respecto sin querer meterse en la polémica.