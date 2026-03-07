Nueva York: la casa más angosta de la ciudad se vendió por más de US$4 millones

Mucho antes del auge de las minicasas, existía el número 75½ de Bedford Street, una casa de estilo holandés con techo a dos aguas, encajada entre otras dos residencias en pleno corazón del West Village de Manhattan. Con apenas 2,9 metros de ancho, y aún más estrecha por dentro, es conocida como la casa adosada más angosta de la ciudad de Nueva York.

A pesar de su esbelta figura, la estructura de ladrillo rojo ha albergado a grandes personalidades a lo largo de los años, entre ellas los actores Cary Grant y John Barrymore, la antropóloga Margaret Mead y el caricaturista William Steig. La poetisa Edna St. Vincent Millay vivió en la casa entre 1923 y 1924, periodo durante el cual escribió La balada de la tejedora de arpas, obra ganadora del Premio Pulitzer, como lo atestigua una placa sobre la puerta principal.

Esta peculiar casa, toda una celebridad por derecho propio, está lista para su próximo inquilino. Ha vuelto al mercado con un precio nada modesto de US$4.195.000. Los impuestos anuales sobre la propiedad ascienden a US$21.190. Y acaba de ser vendida por US$4.400.000. Una familia suiza, que está empezando a acumular una cartera de pequeñas casas a nivel internacional, adquirió la icónica residencia por más de US$200.000 por encima de su precio de venta.

“Hay quienes no quieren una casa estrecha”, dijo Cortnee Glasser, de Sotheby’s International Realty, la agente inmobiliaria encargada de la venta, “y hay quienes apreciarán su encanto e historia. Les encantaría tener una casa adosada en una de las manzanas más codiciadas del West Village por ese precio”.

La propiedad salió a la venta por US$4.195.000 y se cerró por más: US$4.400.000 Sotheby’s International Realty

La historia de esta casa extra small

Construida en 1873 y conocida como la Casa Millay, se ubica entre las calles Commerce y Morton, en lo que antiguamente era la entrada para carruajes del vecino número 77 de Bedford, la casa más antigua que se conserva en Greenwich Village.

En la década de 1920, cuando Millay y su esposo, Eugen Jan Boissevain, importador de café, vivían allí, la casa sufrió varias modificaciones, incluyendo la adición del techo a dos aguas, puertas holandesas y la creación de un estudio de escritura con tragaluz en el último piso. También se añadieron ventanas de madera abatibles en cada planta.

Con una superficie aproximada de 93 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, la casa 75½ Bedford cuenta con tres dormitorios, dos baños completos y cuatro chimeneas de leña, una de ellas en el baño de la suite principal del segundo piso. También dispone de un sótano acondicionado con zona de dormitorio y lavandería.

Un pequeño jardín privado junto a la cocina-comedor está parquizado con plantas en maceta, y da acceso a un jardín más grande compartido con dos casas vecinas. Hay balcones en las dos plantas superiores donde se encuentran los dormitorios.

El espacio de la cocina-comedor totalmente renovado Sotheby’s International Realty

Tiene un pequeño jardín privado junto a la cocina-comedor Sotheby’s International Realty

La renovación de los últimos años

El doctor Tandra Hammer, obstetra y ginecólogo, compró la casa en 2023 por US$3.410.000 para que su hija, Donte Calarco, viva allí la mayor parte del año.

Ambos son ávidos inversores inmobiliarios. “Nos encanta la ciudad y nos encanta reformar casas antiguas”, dijo Calarco, ex actriz y agente inmobiliaria a tiempo parcial en Camden, Maine. El Dr. Hammer, cuya residencia principal está en Nashville, la usa principalmente como segunda residencia. Ahora que dejan la Casa Millay buscan comprar otra casa en el Bajo Manhattan, aunque de una sola planta.

“Estamos listos para nuestro próximo proyecto”, dijo la Calarco.

Aunque la casa había sido meticulosamente renovada por los anteriores propietarios, Calarco y el Dr. Hammer continuaron realizando mejoras, como la modernización del sistema eléctrico y la renovación de los armarios. “En realidad no hicimos una reforma integral, simplemente partimos de lo que ya estaba para hacerla más habitable”, dijo Calarco.

Sus últimos dueños la compraron en 2023 ya reformada y sumaron más renovaciones Sotheby’s International Realty

Algunos aspectos centrales de la arquitectura original fueron conservados Sotheby’s International Realty

Inicialmente, les atrajo el encanto auténtico de la casa y comentó: “Tiene tanta historia; se siente en el aire”. Por ello, se conservan algunos detalles arquitectónicos originales, como los techos con vigas de madera, los suelos de roble blanco de tablones anchos, la escalera de caracol y las puertas holandesas. Los acabados más recientes se encuentran en los baños y la cocina de mármol.

Quienes pasan frente a la famosa casa estrecha, parte del distrito histórico de Greenwich Village, también parecen sentirlo. “Están afuera tomando fotos”, dijo Calarco. “Algunos podrían verlo como algo negativo, pero yo nunca lo tomé a mal. Simplemente forma parte del carácter y el espíritu del barrio”.

Andrew Berman, director de Village Preservation, un grupo que se centra en la arquitectura de Greenwich Village, el East Village y NoHo, estaría de acuerdo. “Es un verdadero icono del barrio”, afirmó. “Refleja su singularidad y encanto”.

Un espacio de relax y trabajo que conserva una de las tantas chimeneas de la casa Sotheby’s International Realty

El interior de la casa tiene un diseño abierto y en las habitaciones entran camas queen Sotheby’s International Realty

El interior de la casa tiene un diseño abie r to. Como era de esperar, cuenta con amplio espacio de almacenamiento empotrado y puertas corredizas para maximizar el espacio habitable. La altura de los techos varía desde poco más de dos metros en el sótano hasta aproximadamente cuatro metros en la claraboya del tercer piso. Según Calarco, hay espacio suficiente para colocar camas tamaño queen en cada una de las habitaciones.

“Es una casa para cama matrimonial”, dijo. “Una cama king sería demasiado difícil de manejar”.