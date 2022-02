Caso Darthés. La palabra de Thelma Fardin y el furioso descargo en vivo de Florencia de la V

La noticia cayó como un balde de agua fría: a poco más de dos meses de iniciado el litigio por presunto abuso sexual contra Juan Darthés, un tribunal superior de Brasil anuló el juicio. Tras haber dado a conocer la noticia en sus redes, Thelma Fardin, principal motorizadora de la causa, habló largamente con Florencia de la V y el panel de Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Luego de aclarar que ella no es querellante en Brasil y que el juicio se inició de oficio ante la imposibilidad de extraditar a Darthés, Fardin contó cómo se enteró de la nulidad del proceso. “Me enteré del mismo modo que la gente”, explicó y agregó: “Fue Anita Co la que me mandó un mensaje y me preguntó: ´¿Esto es cierto?´”, recordó.

En ese momento, se contactó con su abogado, quien le confirmó la noticia. “Lamentablemente nos tenemos que enterar de este modo tan poco personal y esto también muestra un poco la asimetría de poder que tenemos en el proceso”, agregó.

Una causa trunca

“Yo tenía esperanza de que esto fuera un fallo histórico” , le dijo De la V a la actriz, quien coincidió con esa esperanza. “Creo que ahí había una posibilidad muy fuerte de generar una onda expansiva de verdad”, agregó Fardin. Luego se lamentó por haber declarado en vano y “en condición de disparidad, de un modo muy complejo, porque la verdad que la defensa fue muy virulenta y la sentada en el banquillo de los acusados era yo”, reveló. “De todas maneras para mi era importante estar ahí, declarar y no frenar”, aclaró.

Thelma Fardin primero anunció en sus redes la noticia de la anulación del juicio contra Juan Darthés: “Es un mensaje de impunidad enorme”

“Que la Justicia ahora falle diciendo que no es la jurisdicción en donde se tiene que juzgar genera incertidumbre. Me dicen que vaya a la Justicia, me tomo un avión, voy a Nicaragua. Me someto a pericias allá. Me someto a pericias en Argentina. Y me someto a pericias en Brasil, mientras Darthés no hizo ni una sola pericia”, explicó y agregó: “La única pericia que tiene Juan Darthés es una pericia de parte, una pericia paga”. La actriz, además, indicó que otro ejemplo de asimetría es que Darthés presenció todo el proceso y ella no.

“¿Qué sentís vos ahora? ¿Qué le podés aconsejar a una chica que está pasando por un proceso parecido? ¿Le decís que vaya a la Justicia?” quiso saber Marcela Tauro. “Es muy difícil ese rol y por eso lo tomo con tanta responsabilidad. Creo que tenemos que generar la masa crítica de mujeres y de personas, de hombres, de niños, de adolescentes, que se animen a ir a la Justicia. Y que la Justicia no puede hacer oídos sordos. Sí creo, a pesar de lo duro que es el recorrido, que ese es el camino que tenemos que hacer. Porque vivimos en una sociedad organizada, porque sino, ¿cuál es la salida?”, analizó.

“Lo complicado de lo que están planteando es que entonces pareciera que este tipo de delitos no son denunciables”, sentenció Fardin, y explicó que por un lado Anita Co, Calu Rivero y Natalia Junco lo denunciaron públicamente porque no tenían espacio en la Justicia. “Fueron ellas llevadas a la Justicia por parte de su acosador o abusador, y en mi caso, que voy a la justicia la respuesta es: ´no hay espacio. No es en Nicaragua, no es Brasil, no es en Argentina´. Lo que están planteando es ´este tipo de delitos no se pueden denunciar´. Y yo ante eso lo único que voy a salir a decir una y otra vez es ́'no nos callamos más´. Si vuelven a callarnos, vuelven a adoctrinarnos, volvemos a naturalizarlo”.

Sobre su día a día, Fardin contó que está “agotada”, que ella es mucho más que la víctima de este caso, que ella no se considera víctima para el resto de su vida y que su contención principal está en su familia, sus amigos y lo colectivo. “Ahí yo me siento muy fuerte y me siento acompañada”, señaló.

“Quiero volver a hacer lo que amo, quiero volver a enfocarme en actuar”, agregó. Sobre los comentarios y las críticas que debe soportar en las redes sociales o en los comentarios de las notas que se publican en los medios, la actriz explicó que no las lee, y reveló que una sola vez una señora mayor la frenó en la calle para decirle “yo le creo a él”, y reconoció que a la cara nadie se anima a decirle las barbaridades que se dicen en el ciberespacio. “En la calle siento apoyo, complicidad”, reveló.

Sobre el final, Fardin contó que con su expareja, Camilo Vaca Narvaja, tiene una excelente relación y que mantiene un contacto cotidiano pero que decidieron hacer un paréntesis porque ella necesita enfocarse en este tema judicial. “Con Camilo nos tomamos un tiempo”, confió. Además, ante la pregunta de Tauro sobre si tuvo algún intento de suicidio, como trascendió en algún momento, confesó que sí en su adolescencia hubo un hecho que incluso figura en la causa. “Después afortunadamente comprendí el amor que siento por la vida y no es algo que se me cruce”, agregó.

Un descargo lleno de impotencia

Con los ojos fijos a la cámara y la voz tomada, Florencia de la V abrió el programa de hoy con duras palabras para la Justicia por el caso Darthés. “Me quedé completamente sorprendida. Ayer estaba en mi casa y explotaron las redes sociales con esta información. Salió un video de Thelma Fardin porque la Justicia brasileña decidió suspender el juicio. Anularlo. Yo les digo una cosa, yo lloraba mientras escuchaba el video de Thelma ayer. Lloraba. Sentía impotencia, enojo. Tristeza. Saben automáticamente en ¿qué pensé? En mi hija. ¿Saben por qué? Porque claramente la justicia nos sigue demostrando que no les importamos”, arrancó la conductora.

“La justicia nos sigue demostrando que apaña la impunidad, que abraza a estos delincuentes, violadores, abusadores, femicidas, y se caga en nosotras. Nos dicen que tenemos que denunciar, que tenemos que hablar, y cuando lo hacemos no nos escuchan. Y nos siguen matando, y nos siguen violando, y ¿saben qué siento que es todo esto? Una advertencia: ´Cállense. Porque acá mandamos nosotros´. Esta justicia patriarcal que ampara a todos estos femicidas, a todos estos violadores, nos sigue dando la espalda. ¿Pero saben una cosa? ¨No me importa. No nos importa. Porque acá estaremos. denunciando, gritando, alzando la voz si es necesario”, agregó luego.

Luego, aseguró que por este tipo de acciones las mujeres no quieren salir a denunciar. “¿Por qué no quieren hablar? Por esto. Porque te vuelven a violar. Porque te vuelven a ultrajar. Y yo les juro que hoy más que nunca necesito escuchar los testimonios. Necesito escucharlas, porque yo les creo. Yo a todas las denuncias contra Fabián Gianola, las creo. Todo. A cada una de las mujeres. no me importa lo que pase con la Justicia. Yo le creo a cada una de las mujeres que habló y que le tocó atravesar ese momento tan doloroso. La verdad chicas, y las que van a seguir sumándose con este caso y con todos los demás. Porque esto es algo que es horizontal en todo el país. Siguen matando niñas en Salta, siguen matando niñas en el norte del país. Y a nadie le importa. Y a la Justicia, menos”, completó.