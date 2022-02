Anna Chiara Del Boca apeló el dictamen de la Justicia en la causa contra su padre, Ricardo Biasotti

Después de un largo proceso judicial, días atrás se dictó la falta de mérito de Ricardo Biasotti en la causa en la que su hija lo denunció por abuso sexual. Sin embargo, cuando todo hacía pensar que la causa podía llegar a su fin, la Justicia le concedió a los abogados de Anna Chiara Del Boca la apelación que habían solicitado hace una semana.

La información la dio este miércoles Nosotros a la mañana, donde se explicó en qué estado se encuentra la causa. “María Gabriela Lans es la jueza que otorgó la falta de merito. El fiscal no apela porque entiende que no hay ningún elemento para mantener la imputación y acepta la resolución de la jueza”, contó Carlos Monti sobre este proceso que ya estaba casi cerrado.

Tras la reacción que la hija de Andrea Del Boca tuvo en sus redes ante lo que ella entendió que fue una inesperada resolución, sus abogados decidieron apelar la medida. “Apelan los abogados de Anna Chiara porque si no lo hicieran estarían admitiendo que no hay nada en el expediente que pueda cambiar la resolución inicial. Ellos marcaron puntos de la pericia que la jueza Lans no había visto. Dicen que es posible que haya novedades pronto. Sin embargo, Marcelo Parrilli (representante legal de Biasotti) está convencido que la resolución seguramente va a ser confirmada por la cámara”, relató el periodista.

Tras asegurar que la nueva resolución llevará un tiempo, Monti reveló cómo sigue el proceso. “Esto pasa a la cámara, veremos si deja firme el fallo inicial o lo revierte. Esto va a llevar tiempo. Pero no es un dato menor que el fiscal decidió no apelar, por lo que le da la derecha a la resolución de la jueza Lans”, repitió.