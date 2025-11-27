Cómo funciona el listado de deudores alimentarios en el que ahora está Mauro Icardi: “Te controlan la vida”

La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo. Esta vez, la conductora obtuvo el apoyo de la Justicia luego de que el futbolista ingresara al listado de deudores por la cuota alimentaria de las hijas en común tras incumplir el pago que asciende a los US$ 600.000.

Fátima Silva, abogada de familia, visitó los estudio de LN+, donde brindó detalles de la situación de Icardi. “Es una sanción que sirve para que los padres puedan regular sus cuotas alimentarias”, dijo.

Y explicó: “Cuando entrás en ese registro tenés un montón de limitaciones, no te renuevan las tarjetas de crédito, no te dan créditos personales, no te dan créditos hipotecarios, no te dan prendarios, no podés entrar a la cancha, no podés salir del país, es como que te corta la vida. Te controlan la vida para obligarte a pagar”.

Hablo una abogada de familia sobre la deuda de Mauro Icardi

Noticia en desarrollo