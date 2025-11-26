Mauro Icardi quedó inscripto en el listado de deudores alimentarios y se conoció la millonaria cifra que le debe a Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara mantienen una intensa batalla legal por el divorcio, los bienes en común y sus hijas. Pero, en las últimas horas, la balanza se inclinó hacia la empresaria de cosméticos, quien obtuvo el apoyo de la Justicia argentina en un tema central para la crianza de Francesca e Isabella: la cuota alimentaria. El jugador del Galatasaray ingresó a la lista de deudores morosos por el incumplimiento del pago que asciende a los USD 600.000.

La información fue contada por Guido Zaffora en DDM (América TV), donde se expuso el documento oficial emitido por el Poder Judicial de la Nación. “Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi. Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa, porque este documento lo que refleja y estamos viendo en exclusiva para DDM en la pantalla, es que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”, aseguró el panelista del ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

El documento oficial compartido por la pantalla de DDM (América Tv), que confirma que Mauro Icardi ingresó a la lista de deudores alimentarios (Foto: X)

“Tal como apuntó la Sra. Defensora, el recurrente no ha rebatido el eje central de la decisión, constituido por la falta de acreditación de los pagos de los alimentos provisorios fijados por el juez de grado en el principal, modificado por esta Sala, y que, según la liquidación ponderada en la resolución apelada, corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025″, dice el documento firmado por los jueces Gastón M. Polo Olivera y Carlos A. Carranza Casares.

Luego de leer en detalle todo el documento, Mariana Fabbiani le consultó a Guido Zaffora: “¿Y qué pasa con el embargo que había sobre la Casa de los Sueños, que eso es lo que garantizaba que él no fuera deudor?”. A lo que el periodista detalló: “Bueno, correcto. Viene el tema de dinero ahora. ¿Cuánto debe Mauro Icardi? Y atención con esta cifra, porque hoy cuando hablé me sorprendí. Mauro debe 600.000 dólares“.

El documento salió a la luz a tan solo días de que el jugador del Galatasaray se reencontrará con sus hijas en Argentina (Foto: X)

“La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”, remarcó Zaffora sobre la decisión de la empresaria de obtener la suma total con los intereses adeudados. “Lo que falta ahora que la Justicia diga si tiene razón Wanda o Mauro es la restitución. Y después un tema no menor, que puede perjudicar a Mauro, tiene que ver con los próximos viajes a la Argentina. Porque Wanda puede pedir que Icardi cuando esté acá en el país que no salga”, continuó en un análisis de la estrategia judicial que podría encarar la mediática para que su exmarido cumpla con su deber.

El abogado César Carozza, invitado al panel, aportó su conocimiento en la materia. “Las deudas que él tenga con Wanda Nara son personales. Esto se lo debe a sus hijos. Wanda solo firma en representación de sus hijos porque son menores”, argumentó el letrado. “Entonces, ¿si mañana viene Mauro a la Argentina no puede salir?“, quiso saber Fabbiani, a lo que Carozza contundente, respondió: ”No, no podría".

“Él no quiere razonar que la deuda que tiene Wanda con él no tiene nada que ver con lo que se habría llevado dinero de sus hijos. Para mí lo perjudica (en la restitución) porque para el modelo de padre que tiene que ser, Wanda puede decir: ‘¿Para qué quiere a mis hijas allá si no paga acá?’“, siguió desmembrando el asunto César Cazzora.