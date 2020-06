Cate Blanchett contó que sufrió heridas en la cabeza mientras manipulaba una motosierra Crédito: Captura de pantalla

5 de junio de 2020 • 12:42

Podría haber sido una tragedia, pero afortunadamente no lo fue. Cate Blanchett contó que recibió un "pequeño corte en la cabeza" mientras usaba una motosierra en su finca en East Sussex, Inglaterra.

Según explicó la actriz, de 51 años, se encontraba realizando tareas de bricolaje cuando se produjo el accidente, que afortunadamente no pasó a mayores. "Estoy bien. Tuve un pequeño accidente de motosierra ayer, que suena muy, muy emocionante, pero no fue así. Aparte del pequeño corte en la cabeza, estoy bien. Pero no fue nada agradable", dijo durante una entrevista con la exprimera ministra australiana, Julia Gillard, casi al pasar.

"Tené mucho cuidado con esa motosierra. Tenés una cabeza muy famosa, no creo que a la gente le guste que le saquen pedazos de Cate Blanchett", aconsejó con humor Gillard al escuchar su relato.

La actriz de Carol , que nació y creció en Melbourne, vive en una mansión de valuada en 8 millones de dólares llamada Highwell House, cerca de Crowborough, a una hora al sur de Londres. Está casada con el dramaturgo y director Andrew Upton, con quien tiene cuatro hijos: Dashiell 18, Roman, 16, Ignatius, 12 y Edith, 5.

Por fuera del bricolaje, Blanchett aseguró que su vida en cuarentena es transitada muy apaciblemente en su casa de campo, pero que la convivencia con su hijo mayor suele volverse algo tirante debido al encierro. "¡Las escuelas cerraron y me quedé con un joven de 18 años que realmente no quiere tener nada que ver conmigo!", bromeó. "Es un poco desconcertante, pero es un problema de clase alta, estamos todos bien".

La actriz también contó que muchas veces se encuentra "siendo maestra de jardín de infantes" para su hija de cinco años, algo que encuentra particularmente desafiante. 'Tengo un gran respeto por la profesión docente, desde siempre'', agregó luego.