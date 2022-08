Cecilia Bolocco, a corazón abierto: de la condición que le puso a Carlos Menem antes de empezar su relación a la difícil enfermedad que transitó su hijo

Hace unos días, Cecilia Bolocco pasó por el ciclo de entrevistas que Don Francisco –un reconocido conductor de Chile- tiene en la cadena CNN en español. Allí, la exmodelo, conductora y diseñadora de modas abrió su corazón y sorprendió con algunas declaraciones hasta el momento desconocidas: su deseo por ser madre, la condición que le puso al expresidente Carlos Menem antes de comenzar su vínculo y el momento más difícil de su vida, cuando su hijo fue diagnosticado con un tumor cerebral .

“La maternidad es el hito más importante en mi vida. Sin dudas, existe un antes y un después. Creo que para todas las que hemos tenido el privilegio de ser madres sabemos que en el momento que das a luz a un hijo cambia diametralmente tu vida”, confesó Bolocco vía Zoom sobre este deseo que siempre estuvo dentro de ella. Y enseguida reveló lo importante que fue para ella la llegada de Máximo: “Yo había sido coronada muchos años antes como Miss Universo, pero tengo que admitir que nunca me sentí más reina, más poderosa, más bendita y extraordinariamente natural. Porque eso de entrar sola a una sala de parto y salir con otro ser humano en tus brazos es realmente conmovedor”, reflexionó.

Si bien estuvo casada con un productor norteamericano durante muchos años, su sueño de ser madre lo cumplió con Carlos Menem, a quien le hizo una importante advertencia en la primera cita. “Siempre quise. En mi primer matrimonio no se dio, pero siempre fue un gran anhelo. Es más, cuando yo lo conocí a Carlos y empezamos a salir le dije: ‘Esto para mí no es un juego y si llegamos a estar juntos quiero que sepas que yo quiero ser madre; yo quiero tener un hijo’. Y él me dijo: ‘Pues tendremos un hijo’. Entonces yo respondí: ‘Pues entonces podemos seguir conversando’ ”, confesó, entre risas.

Cecilia Bolocco reveló cómo la maternidad cambió su vida para siempre instagram.com/ceciliabolocco

En 2018, su hijo Máximo fue diagnosticado con un tumor en el cerebro y la conductora sintió que su vida se derrumbaba en ese mismo instante. “ Quienes han vivido algo similar o han estado en ese abismo donde sientes que tu hijo puede partir en cualquier instante, me van a entender ”, expresó quien enseguida recordó lo difícil que fue ver a su hijo ingresar al quirófano para una neurocirugía que duró más de ocho horas, hasta el duro tratamiento que tuvo que atravesar tras ser diagnosticado con un cáncer grado 4.

“ Fue sumamente violento. Le dieron algunos años de vida, y si con suerte se recuperaba de ese tratamiento, quedaría con graves secuelas. Esa noticia te golpea como una bomba atómica en el centro de tu ser, en tu corazón, te aniquila ”, reconoció mientras explicó de dónde sacó las fuerzas para seguir adelante. “De ese trance logré salir solamente porque tenía a mi hijo al lado. Dije: ‘Tengo que cuidarlo, tengo que estar con él, tengo que ser su pilar, tengo que sacarlo adelante’. Y esa fortaleza me hizo renacer. Obviamente nunca más he sido la misma, porque esa Cecilia literalmente murió esa noche”, reveló conmovida.

Minutos después, Bolocco habló del difícil vínculo de su hijo con su padre. “¿Es verdad que se quiso cambiar el apellido?”, preguntó el entrevistador. “No, no es verdad, pero sí él usa muchas veces primero el Bolocco, una cosa muy amorosa. No hace mucho casi me mata del corazón para el día del padre. Llega a mi pieza con una bandeja de desayuno y me dice: ‘Feliz día, mamá porque eres mi papá también’. Soy una agradecida porque tengo una comunión con Máximo tan profunda que yo creo que es una bendición ”, señaló.

Cecilia Bolocco celebra su cumpleaños junto a su hijo Máximo y a su pareja, José Patricio Daire (Foto: Instagram @ceciliabolocco)

Si bien reconoce que fue difícil criarlo sola y que la apena “no haberle podido dar un padre”, la exmodelo asegura que, hoy por hoy, su hijo pudo encontrar esa figura paterna en su actual pareja, José Patricio “Pepo” Daire. “Él hoy tiene una relación hermosa con José Patricio”, advirtió. Su comentario le dio pie al periodista para indagar sobre los planes de esa pareja. “¿Te casas?”, lanzó Don Francisco. “Me regaló anillo justo un poquito antes de que Máximo se enfermara. Después vinieron los dos años de tratamiento y la mudanza a Estados Unidos, que fue tan compleja”, explicó sobre los motivos por los cuales aún no pasó por el altar.