Wanda Nara sembró más dudas sobre su relación con Mauro Icardi y se refirió al escándalo con su empleada: “Una traición más”

Este viernes por la mañana, Wanda Nara abandonó el país. Luego de una semana agitada –entre las acusaciones de una empleada doméstica que fue “abandonada” en su casa de Italia y un audio que se filtró donde la mediática confirma que su divorcio de Mauro Icardi es inminente- la empresaria fue interceptada por las cámaras en el aeropuerto y finalmente rompió el silencio.

“¿Estás separada?”, “¿Pudiste hablar con Carmen, tu empleada?”, “¿Seguís enamorada de Mauro?”, fueron algunas de las preguntas que la prensa disparó al encontrar a la rubia en Ezeiza. “No puedo responder tantas cosas a la vez”, dijo la empresaria mientras intentaba eludir los micrófonos y se sacaba selfies con la gente.

Sin embargo, ante la insistencia de los cronistas, Wanda no tuvo alternativa y comenzó a hablar. “ La verdad que llegué hace cuatro días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, no pude ver mucho. Estoy muy contenta porque me gusta mucho venir al país y trabajar, aunque extraño mucho a las nenas ”, expresó sobre su estadía relámpago en Argentina para participar de las grabaciones del talent show Quién es la máscara?.

“¿Te vas con Mauro?”, indagó en cronista de Socios del Espectáculo, queriendo chequear si las versiones de un inminente divorcio son ciertas. “Me voy con mi familia”, lanzó Wanda intentando sembrar más dudas que certezas. Y ante la insistencia del periodista, advirtió: “No voy a hablar de esas cosas porque después sacan una idea diferente”. “Pero de tu boca, ¿te viniste a separar?”, preguntó el notero de Intrusos. “ Prefiero no decir nada de mi boca. Me voy con mi familia, no tengo nada más para decir” , respondió sin querer hablar del tema.

Sobre el audio que LAM publicó, donde se la escucha decir que su viaje a la Argentina era para iniciar los trámites de divorcio, expresó: “No tengo ni idea porque no lo escuché, estuve encerrada en el estudio (...). Le tenés que preguntar a Ángel (De Brito), a mí solo me dijo que se viene a Milán de vacaciones”.

“¿Viste que volvió a aparecer el guardaespaldas otra vez?”, disparó otro movilero mientras Nara bromeaba sobre la cantidad de personajes que aparecen día a día. “¿Pudiste hablar con Mauro en las últimas horas?”, volvió a insistir el cronista de eltrece. “Todo el tiempo hablamos con Mauro, obvio”, indicó y enseguida aclaró cómo tomó su marido el audio que se filtró. “Mi familia no se sorprende de nada de mí, porque me conoce más que nadie”.

Justamente ese audio, donde Wanda expresa sus deseos en cuanto al futuro de su matrimonio, es el que le envió a Carmen, su empleada doméstica de la casa de campo que tiene en Italia al enterarse que estaba haciendo público un reclamo económico. Si bien al principio se hizo la desentendida, finalmente habló del tema: “ Me sorprende un montón. Me parece rarísimo y me sorprende un montón. Es increíble que no pueda hablar ni con la gente cercana. Conmigo tiene otra relación, me parece muy raro todo lo que salió ”, señaló asombrada.

Wanda Nara en Ezeiza Gerardo Viercovich - LA NACION

“¿Es verdad que no cobra hace tres meses?”, le preguntó el periodista de América. “No, no es verdad. Me voy porque tengo que embarcar, voy a perder el vuelo”, lanzó como artilugio para escapar del tema. Sin embargo, las cámaras volvieron a centrarse en su vida amorosa. “No voy a hablar de eso. Tengo un montón de cosas para hablar de trabajo y prefiero hablar de otras cosas, porque sino uno dice una cosa y otro dice otra”, indicó.

Mientras uno de los presentes le mencionaba el hecho de que tras la aparición de ese audio Icardi había cambiado la foto de su perfil en Instagram, la empresaria dijo que no estaba al tanto de esa situación ya que, en estos días, no estuvo atenta a las redes. “¿Te vas a casa con él?”, insistieron. “Me voy a casa, sí”, respondió ella, pero sin querer hablar de su relación.

“Una traición más”

“ Cuando tenga algo que decir lo voy a comunicar como lo hice siempre. Me duelen mucho un montón de versiones ”, agregó la mediática mientras hacía referencia al conflicto con su empleada doméstica de Milán. “Me duele lo que se dice porque tengo un montón de gente que trabaja para mí y sobre todo con ella, que tenía una relación muy linda, casi familiar. Me sorprende muchísimo, pero bueno, es una traición más”, lanzó desilusionada.

Y enseguida desmintió que esta mujer haya estado trabajando en malas condiciones laborales o sin cobrar. “Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones y en orden. Tampoco soy yo la que me encargo de todos los empleados, tenemos una secretaria que se encarga de eso. Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver. Automáticamente se le sacó un pasaje y me dijo que estaba muy angustiada por los medios y todo lo que estaba pasando ”, aclaró.

Respecto a los motivos por los cuales se siente traicionada, reveló: “Es una señora que trabajó conmigo. Después, por un motivo personal (que no voy a decir), dejó de trabajar conmigo. Una amiga de ella me mandó una foto -que es esa que circula accidentada- diciéndome que la única que la podía ayudar era yo. Y simplemente le compré un pasaje porque ella me decía que no tenía familia, que no tenía a nadie en el país. Le mandé un pasaje, la traté de ayudar para que estuviera bien. Le gustan los animales y por eso está en mi casa de campo, como ella quería. Es una señora grande y traté de ayudarla, ella quería mucho a mis hijos y a mí ”. E inmediatamente negó que esté desamparada económicamente y sin alimentos: “Ella tenía gastos de 600 euros por mes para alimentos para ella sola, eso se paga con una sola tarjeta”, contó.

En cuanto a quienes dicen que aprovecha cada situación para sacar rédito y tener prensa, opinó: “No me parece nada positivo todo esto que está saliendo. Si yo tuviera que armar mi imagen no haría este tipo de cosas. Me afecta cuando uno hace cosas para bien y después sale todo esto. En lo comercial no me afecta porque después las cosas salen a la luz. Por ejemplo, dijeron que Carmen no tenía comida y por suerte hay una tarjeta de crédito, ella gastaba entre 600 y 700 euros por mes en lo que quería, para sus gastos personales. Su pago era aparte pero no me parece decirlo, era una cifra importante”.

“Yo tengo buena onda con todos, pero tampoco tanta. Ya la perdoné una vez”, dijo cuando le preguntaron si va a seguir trabajando con ella. Y antes de irse, las preguntas sobre el estado de su corazón volvieron a escena. Tras aclarar que no tiene idea sobre el futuro laboral de su marido (al parecer el futbolista no sería convocado nuevamente por el PSG y ya tendría una oferta para el Real Madrid), los periodistas fueron directo al grano: “¿Seguís enamorada?”. “Después hablamos”, respondió evasiva mientras se despedía de su amiga antes de embarcar.